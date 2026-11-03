Владелицу турфирмы «Белка Летяга» арестовали по делу об обмане клиентов

39-летнюю хозяйку турагентства «Белка Летяга» Елену Макарчук арестовали по делу о многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда Казани.

По версии следствия, Макарчук под предлогом продажи туристических путевок похитила у 67 клиентов свыше 19 млн рублей.

С учетом того, что обвиняемая, находясь на свободе, может скрыться от правоохранителей, суд решил избрать ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили «Татар-информу» клиенты «Белки Летяги», Елена Макарчук некоторым из них вернула деньги через возвратный платеж чарджбэк, однако скольким именно клиентам она выплатила долги – неизвестно.

«У нас нет информации, но в своих соцсетях Елена написала, что вернула 95 миллионов рублей клиентам», – сообщила одна из клиенток агентства.