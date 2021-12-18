Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал Россию футбольным лилипутом

Российский футбол существует без должной материальной базы для развития детского и юношеского футбола. Такое мнение высказал владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун.

Один из ключевых футбольных функционеров страны жестко раскритиковал футбол в России. «Как бы обидно это не звучало, но Россия – футбольный лилипут. Страна с населением 140 миллионов человек, а сборная занимает только 34-е место в мировом рейтинге. У нас хороший футбол, но маленький. Он останется таким без должной материальной базы для развития детского и юношеского футбола», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что сборная России заняла второе место в отборочном цикле к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре. Команде Карпина предстоит пробиваться на мундиаль через стыковые матчи. 24 марта сборная России сразится с национальной командой Польши.

Тем временем, в «Спартаке» произошла смена главного тренера. Вместо уволенного португальца Руя Витории пост занял итальянец Паоло Ваноли. Красно-белые ушли на зимний перерыв в чемпионате на девятом месте в таблице РПЛ.



При этом, «Спартак» в текущем сезоне впервые в своей истории смог занять первое место в групповом этапе Лиги Европы, но это не уберегло Руя Виторию от увольнения.

Ранее известный футбольный агент Алексей Сафонов в интервью ИА «Татар-информ» заявил, что проблемы Витории в «Спартаке» начались с мышиной возни вокруг супруги Леонида Федуна.