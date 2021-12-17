Алексей Сафонов: «В «Спартаке» все началось с мышиной возни вокруг жены Федуна»

Российский футбол ушел на зимний перерыв, сотрясаемый скандалами. «Спартак» вновь разменял тренера-легионера, московское «Динамо» выросло до конкуренции «Зениту», а казанский «Рубин» вернулся на привычные позиции – во вторую половину турнирной таблицы. О главных интригах сезона рассказал в интервью ИА «Татар-информ» президент футбольного агентства

Алексей Сафонов: «Зимняя пауза в российском чемпионате настолько большая, что к весне может поменяться многое»

Фото предоставлено Алексеем Сафоновым

«Последней каплей стала бездарная игра “Спартака” в последнем матче с “Сочи”»

– Главное событие последних дней – отставка Руя Витории из «Спартака». Как оцениваете новый тренерский виток в стане красно-белых?

– Это предсказуемое событие. Все же «Спартак» за 10 лет, по-моему, девять тренеров уже поменял. У них планы были большие на 100-летие клуба, которое наступает в этом сезоне. Как в таких случаях говорят, пятилетку за три дня хотели пройти. Но не получилось, в чемпионате 9-е место, и там до зоны вылета ближе, чем к еврокубкам. В Лиге Европы тоже на тоненького: забей «Легия» пенальти, весной бы «Спартак» играл в Лиге конференций.

Витория? Если называть вещи своими именами, в «Спартаке» все дружно просрали сезон. Он вроде что-то из игроков выжимал, а других ему и не покупали. А все началось с мышиной возни вокруг жены Федуна, которая, как говорят, была против Витории, а Попов (бывший спортдиректор «Спартака», – прим. Т-и) был за. Но Попова «ушли» в ходе сезона, и Витория остался без поддержки. А последней каплей стала бездарная игра «Спартака» в последнем матче с «Сочи»: когда за тренера футболисты бьются, то так, конечно, не играют. Проиграть 0:3 «Сочи», когда «Спартак» грозился чемпионом стать, это нонсенс, конечно.

– Жена Федуна похоронила Виторию, получается?

– Так говорить, наверное, нельзя. Все же в «Спартаке» есть совет директоров, но руку к этому решению Зарема, конечно, приложила.

– А как объяснить парадокс, что «Спартак» занял первое место в группе ЛЕ, но завершил первую часть чемпионата России на девятом месте? Считается, что в еврокубках уровень игры выше.

– «Наполи», конечно, в чемпионате Италии идет в лидирующей группе. Но для сильных команд той же Италии или Англии в еврокубках важна лишь Лига чемпионов, на которой можно заработать хорошие деньги. Остальные турниры для них значат меньше, чем национальный чемпионат. Поэтому считаю, что у «Наполи» и «Лестера» была некая недооценка «Спартака». Итальянцы в Москву вообще приехали без ряда основных футболистов. К тому же местами красно-белым откровенно везло в этих матчах.

Но перед игроками «Спартака» все равно надо снять шляпу: они настроились и показали максимум в этих матчах. В свое время американские студенты обыграли СССР в хоккей. Наверное, это как-то можно сравнить. Это скорее случайность, чем закономерность.

– Что думаете о назначении Паоло Ваноли в «Спартак»?

– Пока для меня Паоло Ваноли – это кот в мешке. Ведь одно дело быть помощником тренера, а другое – главным.

– «Динамо» и «Сочи» продолжают прогрессировать из сезона в сезон. Кто-то из них составит серьезную конкуренцию «Зениту» весной?

– Ну, если считать «Сочи» фармом «Зенита», то все может быть (смеется). А если серьезно, то ресурсы у «Зенита» сильнее. Уже сейчас говорят, питерцы того купят, другого. То есть команда, похоже, прилично усилится. «Динамо» показывает хороший футбол, но команда молодая и пока не чувствуется стабильности. Но при этом они отстали от «Зенита» всего на два очка. Снимаю шляпу перед Шварцем (главный тренер «Динамо», – прим. Т-и). Он поставил интересный футбол, доверяет молодым. Но о чемпионстве говорить преждевременно. Хотя многое будет зависеть от того, как команды пройдут длинное зимнее межсезонье. К тому же «Зениту» еще весной в еврокубках играть. Зимняя пауза в российском чемпионате настолько большая, что к весне может поменяться многое. Поэтому я бы был осторожнее в прогнозах.

«Ресурсы у “Зенита” сильнее. Уже сейчас говорят, питерцы того купят, другого. То есть команда, похоже, прилично усилится» Фото: © ИА «Татар-информ»

«Хвича Кварацхелия в том сезоне и в этом – небо и земля»

– «Рубин» в прошлом сезоне обошел «Динамо» и «Сочи». Они прибавили, а казанцы рухнули на привычное по предыдущим сезонам десятое место. Почему у команд такие разные пути в новом сезоне?

– Сложно сказать. В какой-то степени «Рубин» в прошлом сезоне недооценивали, а в этом уже отношение у соперников серьезное. Это могло сказаться. Также отмечу, что казанцам ощутимо не хватает Макарова, плюс много игр по травме пропустил Илья Самошников. При этом слабее этот сезон проводит вратарь Юрий Дюпин. В прошлом сезоне он больше выручал, а сейчас «привез» несколько голов в последних матчах. В том году у «Рубина» команда удачно собралась – глаза горели, ребята играли с удовольствием, как в этом сезоне у самарских «Крыльев». А в этом сезоне «Рубин» слишком прагматичен. И Хвича Кварацхелия в том сезоне и в этом – небо и земля. Может, у него голова забита суммами, которые за него заплатят в Европе. Но игра не идет, видно, что огрызается на партнеров по команде и получает в ответ.

«Может, у него (Кварацхелии, – прим. Т-и) голова забита суммами, которые за него заплатят в Европе. Но игра не идет» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Конечно, помешала травма основного форварда Джордже Деспотовича. Зато мне очень понравился датчанин Дрейер, за «Рубин» уже 7 голов забил. Ну и уже очевидно, что Слуцкий окончательно разочаровался в Иване Игнатьеве. Уже можно сказать, что он не оправдал свой трансфер из «Краснодара». По итогу у большинства основного состава «Рубина» разного уровня проблемы, а в футболе мелочей не бывает. Зимой Леониду Слуцкому предстоит провести определенную работу, чтобы встряхнуть команду.

– А как оцениваете работу самого Слуцкого?

– В любом случае все говорят, что за результат отвечает тренер, а не главный бухгалтер, менеджер или журналист. Но я уверен, что «Рубину» весной не придется бороться за выживание в РПЛ. Казанцы прибавят и закончат сезон на пороге топ-6.

«Зимой Леониду Слуцкому предстоит провести определенную работу, чтобы встряхнуть команду» Фото: официальный сайт ФК «Рубин»

– Вы упомянули Самошникова. Как идет восстановление от травмы основного защитника «Рубина»?

– Футбола без травм не бывает. Парень хороший, видно, что прогрессирует, становится одним из лидеров «Рубина». Я думаю, что вскоре и в сборной России выйдет на первый план. Не удивлюсь, если по завершении сезона у Казани будут предложения о покупке футболиста от лидеров РПЛ. По здоровью у него все нормально, насколько я знаю. В полном объеме будет тренироваться с начала сборов.

«Не вижу Агаларова игроком топ-клуба РПЛ»

– Гамид Агаларов из скромной «Уфы» возглавляет гонку снайперов чемпионата. Это серьезно или Дзюба его догонит?

– А Дзюба сам-то будет выходить за «Зенит», сколько у него будет игрового времени? Непонятно. В любом случае, я думаю, не станет Гамид лучшим бомбардиром, его обгонят. По последним матчам и играм против сильных команд Агаларов не очень впечатлил. И потом, одно дело забивать в Уфе и совсем другое – в ведущих клубах лиги.

– То есть вы не ждете трансфера Агаларова в один из топ-клубов РПЛ?

– На данный момент нет. Не могу сказать, что он топ-игрок. Пишут, что «Уфа» его хочет за 10 млн евро продать. Если у них это выйдет, то я перед ними шляпу сниму.

«Пишут, что “Уфа” Агаларова хочет за 10 млн евро продать. Если у них это выйдет, то я перед ними шляпу сниму» Источник: ru.wikipedia.org / soccer.ru по лицензии CC BY-SA 3.0

– «Ростов» при довольно неплохом составе в зоне стыков. Кафанов (главный тренер дончан) все же не Бердыев?

– Наверное, не в этом деле. Уход Карпина стал сильным ударом для «Ростова». Все же для многих футболистов этой команды он был как второй папа. Для игроков это был большой стресс, и до сих пор в себя прийти не могут. Конечно, «Ростов» не должен в стыковые матчи попадать, но пока они бледная тень команды Карпина. Что касается готовности Кафанова к работе главным тренером, то говорить пока рано. Все же не он готовил команду к сезону. Выводы можно будет делать по первым матчам весной после работы Кафанова на зимних сборах.

– И последнее: дайте прогноз – кто вылетит напрямую из РПЛ и кто сыграет в стыках?

– Напрямую, думаю, вылетят «Химки» и «Уфа». А в стыковых играх окажутся «Нижний Новгород» и «Урал».

Фото на анонсе: twitter Алексея Сафонова