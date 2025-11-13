Владелец кондитерской Eclair в Казани выплатит компенсацию отравившемуся посетителю

Кировский районный суд Казани вынес решение в пользу мужчины, госпитализированного после посещения известной кондитерской Eclair. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ, ссылаясь на материалы дела.

Как оказалось, в июне 2025 года посетитель кондитерской обратился в суд, требуя от владельца Eclair компенсацию морального вреда, стоимости некачественной продукции и утраченного заработка.

После употребления блюд и напитков в заведении у мужчины был диагностирован сальмонеллез.

Проверка Роспотребнадзора выявила серьезные нарушения: отсутствие документации о безопасности сырья, отсутствие медицинских книжек у сотрудников, повторное использование замороженных блюд, отсутствие маркировки с датами производства, наличие бактерий кишечной палочки и сальмонеллы в смывах и продуктах.

По итогам проверки предприниматель был привлечен к административной ответственности.

В конце сентября 2025 года суд постановил взыскать с предпринимателя 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также стоимость некачественной продукции и утраченный заработок. Кроме того, назначен штраф на сумму более 47 тысяч рублей.

Отметим, что это не первый подобный случай в Eclair. В 2021 году мы рассказывали, что посещение известного казанского кафе на Кремлевской закончилось госпитализацией для двух десятков человек. Роспотребнадзор обнаружил тогда сальмонеллу у одного из сотрудников.