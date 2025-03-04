Владельцы заброшенных участков Татарстана должны привести свою землю в порядок за 3 года

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В России с 1 марта этого года вступил в силу новый закон, который дает владельцам земельных участков три года на приведение их в порядок. В случае неисполнения этого требования земля может быть изъята у собственников. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала заместитель руководителя управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

«Новый закон впервые рассказывает об освоении земельного участка. То есть приведение участка в пригодное для использования состояние и в соответствие с разрешениями», – подчеркнула Бурганова.

По ее словам, закон направлен на борьбу с нецелевым использованием участков, а также с угрозой для экологии и санитарных условий. Он предусматривает, что владельцы участков, которые не используют свою землю по назначению или наносят вред окружающей среде, получают дополнительное время на освоение своей собственности.

Бурганова добавила, что срок, в течение которого владельцы должны привести землю в порядок и начать использовать ее по назначению, отсчитывается с момента регистрации права собственности на землю.

Важным моментом является то, что закон защищает тех собственников, которые объективно не могут выполнить требования – например, из-за финансовых трудностей или природных условий. В таких случаях владельцы могут получить отсрочку. Однако тех, кто осознанно игнорирует требования закона, ожидают серьезные санкции.

В свою очередь глава Минзеимущества РТ Азат Кадыров отметил, что Гражданский кодекс России утверждает: земельный участок может быть изъят у собственника, если его использование нарушает законодательство, в частности, если он используется не по целевому назначению или если его использование приводит к существенному снижению плодородия земель либо наносит вред окружающей среде.

То есть новый закон не позволяет забирать бесхозные земли, а дает время собственникам участков, чтобы они привели их в порядок и начали использовать по назначению.