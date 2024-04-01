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Кабмин упростил подключение жителей СНТ к энергоснабжению
В России упростили подключение жителей СНТ к энергоснабжению. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.
«Теперь для заключения прямого договора энергоснабжения гражданину, проживающему в садовом некоммерческом товариществе, достаточно подать заявку в энергосбытовую организацию и в режиме «одного окна» получить бесплатную комплексную услугу», – отмечается в сообщении.
После получения заявки организация создает для гражданина личный кабинет на своем сайте, где будут размещены проект договора энергоснабжения и информация о допуске в эксплуатацию уже имеющегося у гражданина прибора учета электроэнергии. Все необходимые мероприятия должна урегулировать энергосбытовая организация, допуск прибора учета электроэнергии будет осуществлен сетевой организацией за 30 дней.
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