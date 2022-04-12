Владельцы автомобилей за 3–10 млн рублей больше не будут платить налог на роскошь

О том, как в 2022 году будет начисляться налог на роскошь для дорогостоящих автомобилей, рассказал на брифинге в Кабмине РТ руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

Он напомнил, что с этого года повышающий коэффициент при уплате налогов не будет распространяться на машины стоимостью ниже 10 млн рублей. Ранее налог на роскошь платили владельцы автомобилей, цена которых превышала 3 млн рублей, – такая планка действовала с 2014 года.

«В рамках действующего законодательства расчет проводится на действующий автомобиль. Списки нам предоставляет Минпромторг РФ, если в этом перечне автомобиль вашей марки присутствует, то к нему должен применяться повышающий коэффициент», — ответил Сафиуллин на вопрос одного из журналистов.

Налог в трехкратном размере продолжит действовать на автомобили стоимостью от 10 до 15 млн рублей не старше десяти лет и моделей дороже 15 млн рублей не старше 20 лет.

Президент России Владимир Путин подписал данный закон в конце марта, о чем ранее сообщал «Татар-информ». Поправки к налоговому кодексу должны поддержать экономику и граждан в условиях санкций.