Официально: автомобили дешевле 10 млн рублей не будут облагаться налогом на роскошь
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому автомобили стоимостью до 10 млн рублей не будет облагаться повышенным транспортным налогом, так называемым «налогом на роскошь». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
До принятия нового закона планка стоимости авто для взимания такого налога была ограничена 3 млн рублей. Эта норма действовала с 2014 года.
Ранее автомобили стоимостью от 3 до 5 млн рублей и возрастом не более трех лет облагались налогом с коэффициентом 1,1. Налог с коэффициентом 2, то есть в двойном размере, должны были платить владельцы машин стоимостью 5–10 млн рублей и возрастом до пяти лет.
Налог в трехкратном размере взимался за авто ценой 10–15 млн рублей и возрастом не более десяти лет, а также за модели ценой выше 15 млн рублей и не старше 20 лет.
Новым законом коэффициенты 1,1 и 2 убираются. Таким образом, владельцы автомобилей стоимостью до 10 млн рублей будут платить налог по обычной ставке. Для автомобилей стоимостью от 10 до 15 млн рублей не старше десяти лет и моделей дороже 15 млн рублей не старше 20 лет остается налог в тройном размере.
Перечень автомобилей, которые подпадают под «налог на роскошь», ежегодно обновляет Минпромторг РФ.