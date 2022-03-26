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Экономика
26 марта 2022  13:09

Официально: автомобили дешевле 10 млн рублей не будут облагаться налогом на роскошь

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому автомобили стоимостью до 10 млн рублей не будет облагаться повышенным транспортным налогом, так называемым «налогом на роскошь». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

До принятия нового закона планка стоимости авто для взимания такого налога была ограничена 3 млн рублей. Эта норма действовала с 2014 года. 

Ранее автомобили стоимостью от 3 до 5 млн рублей и возрастом не более трех лет облагались налогом с коэффициентом 1,1. Налог с коэффициентом 2, то есть в двойном размере, должны были платить владельцы машин стоимостью 5–10 млн рублей и возрастом до пяти лет.

Налог в трехкратном размере взимался за авто ценой 10–15 млн рублей и возрастом не более десяти лет, а также за модели ценой выше 15 млн рублей и не старше 20 лет.

Новым законом коэффициенты 1,1 и 2 убираются. Таким образом, владельцы автомобилей стоимостью до 10 млн рублей будут платить налог по обычной ставке. Для автомобилей стоимостью от 10 до 15 млн рублей не старше десяти лет и моделей дороже 15 млн рублей не старше 20 лет остается налог в тройном размере. 

Перечень автомобилей, которые подпадают под «налог на роскошь», ежегодно обновляет Минпромторг РФ.

#Владимир Путин #закон #налоги
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