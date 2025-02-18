Владельцев оружия, просрочивших лицензии, не оштрафуют, если они отдадут их на СВО

Рамиль Камалиев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Владельцы огнестрельного оружия, у которых истек срок действия лицензии, не будут подвергаться административному наказанию, если решат передать свое оружие на СВО. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал майор полиции, заместитель начальника отдела контроля за оборотом оружия ЦЛРР Управления Росгвардии по РТ Рамиль Камалиев.

«Есть граждане, у которых истек срок действия лицензии, или которые унаследовали ружье от родственника и не знают, что с ним делать – они могут передать свое оружие на СВО в рамках акции „Передай ружье бойцам СВО”. В таком случае на владельца ружья без лицензии не будет составляться административный протокол», – рассказал Рамиль Камалиев.

Гладкоствольные охотничьи ружья обладают высокой эффективностью против различных БПЛА и дронов-камикадзе. Каждое переданное в рамках акции оружие может спасти жизнь бойца. Кроме того, граждане без ружей могут сдать патроны для них в Лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии по адресу: Казань, улица Лазарева, дом 16.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что татарстанцы передали 668 ружей бойцам на фронт в рамках акции «Передай ружье бойцам СВО». Организатором акции стал благотворительный фонд «Za мирное небо» при поддержке Росгвардии Республики Татарстан.