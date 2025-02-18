«БПЛА – похож на утку»: 558 татарстанцев отправили свои ружья бойцам СВО

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Татарстанцы передали 668 ружей бойцам на фронт в рамках акции «Передай ружье бойцам СВО». Об этом рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Старший оператор сапер с позывным Степь Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сейчас противник активно использует беспилотники. Настолько активно, что раньше беспилотники использовали только против техники, то сейчас на каждого бойца противник готов потратить по несколько единиц дронов-камикадзе. Мы приняли решение, что нам необходимы ружья. Для борьбы с дронами идеально подходит обычный дробовой патрон. В среднем, после обнаружения дрона у бойца есть десять секунд, чтобы поразить его. Обычные гладкоствольные ружья могут спасти жизнь бойцу, его товарищам и помочь им выполнить боевые задачи», – рассказал боец СВО, старший оператор сапер с позывным Степь.

Организатором акции стал благотворительный фонд «Za мирное небо» при поддержке Росгвардии Республики Татарстан.

Тимур Эткеев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«С начала СВО мы стали сами выезжать на фронт. Мы поддерживаем наших бойцов, активно с ними переписываемся и доставляем гуманитарную помощь. В 2023 году, когда у противника появилось превосходство в виде беспилотников, многие бойцы стали сравнивать дроны с утками. Стало понятно, что против них эффективно обычное ружье. Тогда мы стали активно вести переговоры с управлением Росгвардии Республики Татарстан. С августа прошлого года мы запустили эту программу. На данный момент 556 охотников передали 668 ружей», – рассказал председатель благотворительного фонда «Za мирное небо» Тимур Эткеев.

На данный момент уже отлажена работа по доставке ружей в зону проведения СВО. Ими снабжены уже несколько воинских частей. Ружья можно сдать как просто для передачи бойцам, так и сделать адресную посылку в часть своего родственника или друга. Кроме того, сдать ружья можно при просроченной лицензии и даже чужие, например, ружье своего погибшего родственника, доставшееся по наследству.

Рамиль Камалиев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Человек приезжает в лицензионно-разрешительный отдел со своим ружьем и паспортом, после этого заполняет необходимые документы для передачи оружия. Также можно передать оружие определенному человеку или в определенную часть, можно передать оружие погибшего родственника или свое, на которое просрочена лицензия. В таком случае человека избавят от административной ответственности за владение оружием без лицензии», – рассказал майор полиции, заместитель начальника отдела контроля за оборотом оружия ЦЛРР Управления Роствардии Республики Татарстан Рамиль Камалиев.

На пресс-конференции директор фонда «Zа мирное небо» передал Рамилю Камалиеву благодарность от бойцов за организацию работы по передаче оружия.