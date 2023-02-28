Владельцам сертификатов маткапитала из Татарстана перечислено 124 млрд рублей

С начала реализации Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в Татарстане выдано более 388 тыс. государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«В 2023 году татарстанцам уже выдано 3,6 тыс. сертификатов, из них 3,3 тыс. оформлено в беззаявительном порядке. За аналогичный период 2022 года было выдано 3,8 тыс. сертификатов, в том числе 3,4 тыс. оформлены в проактивном режиме. Более 336 тыс. владельцев сертификатов уже распорядились средствами материнского капитала по тем направлениям, которые предусмотрены действующим законодательством. Им перечислено более 124 млрд рублей», – проинформировал он.

В 2023 году средствами материнского капитала распорядились 5,7 тыс. владельцев сертификатов на общую сумму 1,2 млрд рублей. В 2022 году 5,2 тыс. владельцев сертификатов получили господдержку на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Подробнее о реализации программы в Татарстане читайте в материале «Татар-информа» – Эдуард Вафин: «Любые схемы обналичивания маткапитала являются незаконными».