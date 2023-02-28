Эдуард Вафин: «Любые схемы обналичивания маткапитала являются незаконными»

Эдуард Вафин: «В 2023 году татарстанцам уже выдано 3,6 тыс. сертификатов, из них 3,3 тыс. оформлено в беззаявительном порядке»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Владельцам сертификатов материнского капитала перечислено 124 млрд рублей»

Сколько семей в Татарстане воспользовались маткапиталом за годы действия программы? Какова общая сумма выплат?

С начала реализации Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в Татарстане выдано более 388 тыс. государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. На протяжении многих лет в программу вносились изменения, цель которых – максимально облегчить семьям получение сертификата и распорядиться его средствами. За эти годы вместе с детьми рос и размер маткапитала, а право на него сейчас имеют семьи, в которых родились или усыновлены первые дети.

В 2023 году татарстанцам уже выдано 3,6 тыс. сертификатов, из них 3,3 тыс. оформлено в беззаявительном порядке. За аналогичный период 2022 года было выдано 3,8 тыс. сертификатов, в том числе 3,4 тыс. оформлены в проактивном режиме. Более 336 тыс. владельцев сертификатов уже распорядились средствами материнского капитала по тем направлениям, которые предусмотрены действующим законодательством. Им перечислено более 124 млрд рублей.

В 2023 году средствами материнского капитала распорядились 5,7 тыс. владельцев сертификатов на общую сумму 1,2 млрд рублей. В 2022 году 5,2 тыс. владельцев сертификатов получили господдержку на общую сумму 1,3 млрд рублей.

В каких случаях нужно подавать заявление на маткапитал?

С 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется в проактивном режиме, то есть без личного обращения в фонд. Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в фонд из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Социального фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте СФР или на портале госуслуг. Одна деталь: для получения электронного сертификата его владельцу необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сервис очень удобен, в результате семьи не только быстрее получают материнский капитал, но и не тратят усилия на его оформление. Все необходимое для этого фонд делает самостоятельно.

Прежний заявительный порядок оформления сертификата сохраняется только для семей с приемными детьми, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами приемные родители. Добавлю, что самый первый материнский сертификат в проактивном режиме был оформлен в апреле 2020 года. Обладателем первого электронного сертификата стала молодая семья из города Лениногорска. Лилия и Ленар Багаувы получили его в связи с рождением в марте 2020 года первого ребенка – дочки Амелии. На сегодняшний день в Татарстане проактивно оформлено уже более 80,7 тыс. электронных сертификатов.

Прежний заявительный порядок оформления сертификата сохраняется только для семей с приемными детьми Фото: © «Татар-информ»

«С 1 февраля 2023 года материнский капитал проиндексирован на 11,9%»

Как изменился размер господдержки с февраля 2023 года после его индексации?

В 2022 году размер маткапитала составлял 524,5 тыс. рублей. В таком размере получили маткапитал семьи, в которых родился первый ребенок начиная с 2020 года. Если же у семьи ранее не возникало права на материнский капитал, то в случае появления второго или последующих детей размер господдержки составлял 693 тыс. рублей. С 1 февраля 2023 года материнский капитал был проиндексирован на 11,9%. Теперь его размеры составляют соответственно на первого или второго и последующего ребенка – 586,9 и 775,6 тыс. рублей.

Какие новшества по маткапиталу вступили в силу в 2023 году?

Программа постоянно претерпевает положительные изменения для удобства граждан, расширяются возможности использования средств материнского (семейного) капитала. С августа 2022 года родители получили возможность оплатить капиталом обучение детей у частных преподавателей и могут распорядиться средствами на услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как индивидуальные предприниматели. Раньше оплатить перечисленные услуги можно было только в том случае, если они предоставлялись юридическими лицами.

Также с августа 2022 года Госжилфонд Татарстана возобновил прием заявлений от участников социальной ипотеки на использование средств материнского капитала. Напомню, что прежде вложить материнский капитал в покупку кооперативного жилья было затруднительно, поскольку кооперативы, аккумулируя средства граждан, по сути, не имели прав на землю. Поэтому Пенсионный фонд был не вправе перечислять средства материнского капитала на представленные счета кооперативов, в том числе по программе социальной ипотеки. Теперь эти сложности Правительством урегулированы, права получателей материнского капитала защищены, а покупка жилья через кооперативы стала проще. Таким образом, у жителей нашей республики появилась возможность использовать материнский капитал при приобретении жилья в рамках программы Госжилфонда.

Кроме того, с 2023 года Социальный фонд приступил к выплате единого пособия нуждающимся семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам. Так вот, при получении этого единого пособия у семей есть возможность оставить и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека теперь могут оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка, независимо от очередности рождения ребенка, без комплексной оценки нуждаемости. Напомню, что ранее такое право было только на второго ребенка. Заявление на оформление Единого пособия и выплат из материнского капитала подается на портале госуслуг.

Самым популярным направлением использования средств маткапитала остается улучшение жилищных условий Фото: © «Татар-информ»

«За все время реализации программы на улучшение жилищных условий фонд перечислил семьям 118,7 млрд рублей»

Как распоряжаются средствами маткапитала татарстанцы? По каким направлениям заявления оформляются в электронном виде?

Самым популярным направлением использования средств маткапитала остается улучшение жилищных условий. Только в 2022 году по этому направлению было подано более 27 тыс. заявлений. Из них более 23 тыс. семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первый взнос на приобретение или строительство жилья. Еще порядка 4 тыс. семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. За все время реализации программы на эти цели фонд перечислил семьям 118,7 млрд рублей, а с начала 2023 года – 40 млн рублей. Напомню, что с 2020 года подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств можно непосредственно в банке, в котором открыт или открывается кредит.

Если владельцы сертификата решили распорядиться средствами маткапитала на погашение уже имеющегося кредита или на уплату первоначального взноса при получении кредита на приобретение или строительство жилья, то для этого достаточно обратиться в банк и подать одно заявление. Подавать заявление в Социальный фонд России не нужно. Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам СФР по электронным каналам связи, что позволяет ускорить распоряжение средствами материнского капитала.

Татарстанским отделением Социального фонда заключены соглашения об информационном взаимодействии с крупными банками: ВТБ, «Ак Барс» Банк, Сбербанк, «Россельхозбанк», «Акибанк», «Банк Уралсиб», «Энергобанк», «Абсолютбанк», «Автоградбанк», «Альфа-Банк», которые предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой.

Если говорить о других направлениях, то на образование детей 36,4 тыс. человек направили 1,68 млрд рублей. На формирование накопительной части пенсии 129 женщин направили 50 млн рублей. Еще 14 тыс. человек получили ежемесячную выплату из маткапитала на 1,1 млрд рублей. На социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов две семьи направили более 31 тыс. рублей.

Сколько семей получают в 2023 году в Татарстане ежемесячную денежную выплату из маткапитала в связи с рождением второго ребенка? Изменился ли размер этой выплаты в этом году и как оформить выплату?

Ежемесячные денежные выплаты из средств маткапитала для семей с низкими доходами появились в 2018 году. Стоит напомнить, что и до этого по распоряжению Правительства семьям предоставлялась возможность получать разовые суммы из материнского (семейного) капитала. Единовременные выплаты из средств материнского капитала предоставлялись семьям в 2009-2011 годах в размере 12 тыс. или фактического остатка. Всего за указанный период было оформлено 90,7 тыс. выплат на общую сумму более 1 млрд рублей.

В 2015 году единовременные выплаты предоставлялись в размере 20 тыс. или фактического остатка, тогда было оформлено 40,9 тыс. выплат на общую сумму 800 млн рублей. В 2016 году такие выплаты предоставлялись в размере 25 тыс. рублей или фактического остатка, всего было оформлено 28,7 тыс. выплат на общую сумму 700 млн рублей.

Начиная с 2018 года мы стали принимать заявления на ежемесячную выплату из маткапитала. Заявление может быть подано в течение трех лет после рождения второго ребенка. Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячную выплату, необходимо взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая второго ребенка. Если полученная величина не превышает двухкратного прожиточного минимума на душу населения в Татарстане в 2023 году, то выплата будет назначена. В 2022 году сумма ежемесячных выплат из средств материнского (семейного) капитала составляла 11,8 тыс. рублей, а с января 2023 года – 12,2 тыс. рублей. Эта выплата не индексируется, она зависит от величины прожиточного минимума. Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала оформили на сегодняшний день 14 тыс. заявителей.

Родители студентов могут оплатить средствами материнского (семейного) капитала не только учебу в институте или в колледже, но и проживание в общежитии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Родители студентов могут оплатить средствами маткапитала учебу в институте и проживание в общежитии»

Расскажите, пожалуйста, более подробно о направлении дошкольного образования. На какие конкретно образовательные услуги можно потратить средства маткапитала? Установлены ли какие-либо лимиты?

Материнский капитал всегда предусматривал возможность распоряжения средствами на образовательные услуги для детей. Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский капитал. С 2018 года семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование практически сразу после рождения ребенка, поскольку теперь материнский капитал можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него. Распорядиться средствами в такой срок можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в том и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление оказываемых услуг. Родители студентов могут оплатить средствами материнского (семейного) капитала не только учебу в институте или в колледже, но и проживание в общежитии. В настоящее время с учебными заведениями заключено 128 соглашений об информационном обмене, в рамках которых фонд самостоятельно запрашивает необходимые сведения, из них 29 соглашений заключены с высшими учебными заведениями, 99 – с ссузами.

Всего в республике насчитывается более 1,8 тыс. дошкольных образовательных организаций. Для взаимодействия в части распоряжения средствами маткапитала с ними также заключено 1,7 тыс. соглашений. Благодаря такому информационному обмену распорядиться маткапиталом на образование ребенка жители республики могут прямо со своего личного компьютера или смартфона, не обращаясь в клиентскую службу СФР.

Уточню, что возраст ребенка, на образование которого могут быть направлены средства маткапитала или их часть, не должен превышать 25 лет на дату начала обучения. Ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, уже должно исполниться 3 года. Речь идет о тех случаях, когда родители получили сертификат после рождения второго ребенка и решили потратить маткапитал на образование старшего.

Образовательное направление сейчас популярно?

Да, мы наблюдаем рост распоряжений на оплату образовательных услуг. Только в 2022 году было принято более 8,5 тыс. заявлений на обучение детей, а в 2023-м – уже почти 1,5 тыс. Как я уже отмечал ранее, всего с момента запуска государственной программы маткапитала, то есть с 2007 года, татарстанцами подано порядка 36,4 тыс. заявлений на образование детей. Теперь родители могут оплатить капиталом образовательные услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели. При этом использовать материнский капитал на услуги физлиц можно при соблюдении двух условий. Первое – наличие у того, с кем заключается договор, статуса индивидуального предпринимателя, регистрация в качестве самозанятого в данном случае не подходит. Поэтому потратить средства на услуги частного репетитора, работающего по налогу на профессиональный доход либо вообще нигде не зарегистрированного, нельзя.

Второе обязательное условие – наличие у индивидуального предпринимателя государственной лицензии на образовательную деятельность. Она необходима не только при распоряжении средствами на обучение и содержание ребенка в частной школе или детском саду, но и в случае индивидуальных занятий с преподавателем или при найме няни для присмотра за детьми.

Теперь родители могут оплатить капиталом образовательные услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как мы видим, оплата детских садов, секций и занятий, организованных индивидуальными предпринимателями, – хорошее дополнение возможностей материнского капитала. Для семей оплата услуг предпринимателей практически ничем не отличается от стандартного распоряжения материнским капиталом по обучению или уходу. Родителям достаточно представить в Социальный фонд два документа – заявление и заключенный с индивидуальным предпринимателем договор на оказание услуг с расчетом стоимости. Документы принимаются в клиентских службах Социального фонда и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги по материнскому капиталу.

Отправить заявление можно и через портал госуслуг или сайт СФР. Однако владельцу сертификата нужно будет после этого представить в Социальный фонд оригинал договора, поскольку у индивидуального предпринимателя, в отличие от вузов и школ, нет обмена данными с СФР о договорах на обучение. Регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и наличие лицензии на образовательную деятельность специалисты фонда самостоятельно проверят благодаря межведомственному взаимодействию.

Стоит отметить, что если распорядиться материнским капиталом на частный детский сад, услуги няни или обучение по дошкольным программам родители могут сразу после рождения ребенка, за которого получен капитал, то по программам основного и дополнительного образования распоряжение возможно, когда ребенку исполнится 3 года. И в том и в другом случае использовать средства допускается на любого из детей в семье.

Можно ли обналичить средства маткапитала и законно ли это?

Любые схемы обналичивания средств маткапитала являются незаконными. Более того, если владелец сертификата на маткапитал соглашается принять участие в схемах обналичивания, он идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств. Владелец сертификата может подавать заявление на распоряжение средствами материнского капитала только по направлениям, предусмотренным законом. По ним средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Исключение составляет ежемесячная денежная выплата и компенсация за построенный объект индивидуального жилого строительства, когда перечисление средств осуществляется на банковский счет владельца сертификата.

Если заявитель столкнулся с недобросовестной организацией, то все вопросы по возврату средств маткапитала он должен решать с правоохранительными органами. Социальный фонд не может помочь с возвратом средств маткапитала в силу отсутствия на это полномочий. При возникновении проблем с возвратом средств от недобросовестных фирм, предоставляющих подобные займы, все претензии к органам СФР рассматриваются как необоснованные, так как фонд не является организацией, контролирующей и проверяющей законность предоставления фирмами займов.

Нужно также понимать, что обналичивание материнского капитала – уголовно наказуемое деяние, ответственность за которое несут сам владелец сертификата и человек, предлагающий провести сделку. Ответственность предусмотрена статьей 159.2 УК РФ и зависит от множества факторов: совершения противоправного деяния одним человеком или группой людей, использования служебного положения, размера полученных денежных средств. Так что если кто-то обещает вам рассказать законные способы, как обналичить материнский капитал в 2023 году, знайте: таких способов просто нет.