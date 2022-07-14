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Происшествия
14 июля 2022  15:27
Елена Саляхова

Следователи разыскивают владельца затонувшего под Казанью теплохода

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Следователи разыскивают владельца затонувшего в минувшие выходные прогулочного теплохода под Казанью. Об этом стало известно во время избрания меры пресечения организатору речной поездки Владимиру Казакову. 

Хозяином затонувшего судна оказался некий Михаил Морозов. После случившегося мужчина исчез, следователи его разыскивают с 10 июля. 

Напомним, 10 июля на Волге неподалеку от Аракчино затонул прогулочный теплоход. 28 человек, которые были на борту, в считанные минуты оказались в воде. Их спасли отдыхающие на лодках и проходившая мимо баржа.

После случившегося следователи задержали организатора поездки Владимира Казакова. В данный момент в Московском районном суде Казани решается вопрос об избрании меры пресечения.

#розыск
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