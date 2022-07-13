Организатора поездки на теплоходе, который затонул под Казанью, оставили в изоляторе

Елена Саляхова

Московский районный суд Казани отложил процесс по избранию меры пресечения бизнесмену Владимиру Казакову – организатору поездки на теплоходе «Аркадия», который в минувшие выходные затонул на Волге вблизи Аракчино. Следствие планировало отправить его под домашний арест.

Фото: © Елена Саляхова

Выяснилось, что следствие еще не набрало всех доказательств, чтобы отправить Казакова под домашний арест. В связи с этим, прокуратура попросила отложить арест и оставить задержанного в изоляторе.

Сам Казаков уверял суд, что вину признает и просил выпустить из изолятора.

«Я впервые оказался в такой ситуации. Я действовал из хороших побуждений, явно не для того, чтобы кто-нибудь пострадал. Я хочу вернуться к своей семье. Я все осознал и обещаю, что буду появляться у следователя по первому требованию», – обратился к суду задержанный.

Решение суд принял в кратчайшие сроки. Казакова оставили в изоляторе еще на сутки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на Волге затонул прогулочный теплоход. ЧП произошло в Верхнеуслонском районе у села Захваткино.

В тот день на прогулочном судне компания праздновала день рождения, на борту находились 34 пассажира. Теплоход сделал рейс до острова Маркиз и поплыл обратно к Волжской гавани. В какой-то момент судно дало большой крен и начало тонуть. Все пассажиры и экипаж судна оказались в воде. Нескольких человек подобрали отдыхающие на катерах и лодках, но большую часть терпящих бедствие спас экипаж баржи, которая оказалась неподалеку от места крушения.

Фото: © Елена Саляхова

Позже следствие установило, что в день трагедии на судне находилось 28 пассажиров и двое членов экипажа при допустимой вместимости в 15 человек.

После крушения корабля было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации судна, повлекшее причинение крупного ущерба».