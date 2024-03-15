Владельца «ЗАПОЛЦЕНЫ» суд назвал мошенником или Как клиенты не дождались дешевых гаджетов

Фото: Дмитрий Шатров / © «Татар-информ»

«Наобещал гаджетов почти на 70 лет тюремного срока»

Вахитовский суд Казани сегодня поставил точку в деле бизнесмена Артема Петрова. Поддержать его пришли друзья. Судя по тому, что они пришли с большими дорожными сумками, в которых явно лежали вещи, на оправдательный приговор никто, включая подсудимого, не надеялся.

Суд признал Петрова виновным в 41 эпизоде крупного и в одном эпизоде особо крупного мошенничества.

«Признать виновным и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Взять под стражу в зале суда», – сказал судья.

За каждый обман Петров получил наказание от полутора лет до одного года и восьми месяцев. Если сложить все названные судьей сроки, получится порядка 70 лет за решеткой. Лишь за эпизод, ущерб по которому составил 1 миллион 700 тысяч, рублей обвиняемый получил два с половиной года.

Однако путем частичного сложения всех озвученных сороков Петров получил пять лет колонии общего режима.

Телефон его конфисковали, он должен будет возместить ущерб всем пострадавшим и заплатить около 75 тысяч рублей за судебные издержки. Еще на первом заседании Артем Петров полностью сознался в содеянном.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, по версии следствия, житель Казани узнал от родственницы о продаже дешевых телефонов премиум-сегмента. Взял у нее номер продавца и позвонил ему. Мужчина сказал, что хочет купить телефон определенной модели.

Петров, в свою очередь, предложил ему прийти в офис, который находился в одном из торговых центров, и заключить договор купли-продажи. Покупателя все устроило, он пришел в «офис», где получил свой якобы официальный чек и подписал договор. После он перевел на счет Петрова 67 тысяч рублей.

По версии следствия, все эпизоды в деле похожи друг на друга, в них меняются только суммы, которые передавали бизнесмену покупатели. Бизнесмен заключал договора в среднем на 60 тысяч рублей, но несколько человек отдавали сотни тысяч рублей. Например, шестеро пострадавших отдали Петрову от 150 до 300 тысяч рублей. А ущерб по эпизоду с особо крупным мошенничеством и вовсе насчитывает более полутора миллиона рублей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«После того как получал деньги, переставал отвечать на звонки»

Около четырех лет назад Артем Петров, который ранее работал менеджером по продажам, создал ООО «Смотря в будущее».

Он арендовал небольшое помещение, придумал название магазину «ЗАПОЛЦЕНЫ.РФ», оплатил рекламу в социальных сетях и стал ждать. Клиенты сами находили его: купить гаджет по дешевке – предложение более чем заманчивое. Петров обещал «яблочную» технику со скидкой 30%. Помимо нее он продавал игровые приставки, телефоны, комплектующие к компьютерам и прочую технику.

Петров цеплял клиентов тем, что обещал доставлять бытовую технику дешевле и быстрее, чем любой другой магазин. Он легко оперировал знаниями о гаджетах благодаря опыту прошлой работы – менеджера по продажам.

Петров заключал с покупателями якобы официальный контракт и даже выдавал им чеки, а после того как получал деньги, переставал отвечать на звонки. Следствие подсчитало, что клиенты Петрова недосчитались более чем 6 миллионов рублей.