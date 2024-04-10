ВКТ направил в Оренбургскую область фуру с питьевой водой

Всемирный конгресс татар откликнулся на беду, настигшую оренбуржцев — из-за весенних наводнений сильно пострадали несколько населенных пунктов Оренбургской области — и направил в регион фуру с питьевой водой. Об этом сообщается на сайте ВКТ.

«Собранная помощь будет передана татарско-национально-культурному автономию Оренбургской области. Они, в свою очередь, будут осуществлять раздачу на местах», — отмечается в сообщении.

ВКТ создал специальный штаб по оказанию помощи пострадавшим и отправке рабочей группы в область. В конгрессе отмечают, что поддержка отправкой сегодняшней фуры не ограничится — помощь будет оказана и в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что по решению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова из Казани для жителей Оренбургской области, эвакуированных из зоны подтопления, отправили 37,5 тонн бутилированной воды.

Фото: пресс-служба ВКТ