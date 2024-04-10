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Из Казани в Оренбургскую область доставят 37 тонн бутилированной воды
В Оренбургскую область из Казани доставят бутилированную воду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
По решению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова из Казани для жителей Оренбургской области, эвакуированных из зоны подтопления, отправили 37,5 тонн бутилированной воды.
Доставку осуществляют сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан на трех большегрузных КамАЗах.
Ранее мы сообщали, что в Казани Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Татарстанским отделением партии «Единая Россия» объявило сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка жителей Оренбургской области.
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