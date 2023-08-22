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ВКС России уничтожили военный катер производства США
Сегодня воздушно-космические силы России уничтожили быстроходный военный катер производства США. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ был обнаружен и уничтожен восточнее острова Змеиный в Черном море.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что экипаж самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил катер ВСУ возле газодобывающих установок.
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