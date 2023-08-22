ВКС России уничтожили военный катер производства США

Сегодня воздушно-космические силы России уничтожили быстроходный военный катер производства США. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ был обнаружен и уничтожен восточнее острова Змеиный в Черном море.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экипаж самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил катер ВСУ возле газодобывающих установок.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на: heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.