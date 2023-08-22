Истребитель Су-30СМ уничтожил катер ВСУ в Черном море

Экипаж самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил катер ВСУ возле газодобывающих установок, сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

«Сегодня ночью был уничтожен разведывательный катер вооруженных сил Украины», – указано в сообщении оборонного ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что СВО на Украине уже невозможно представить без крылатых ракет надводного и воздушного базирования.

Доминацию России в воздухе по ходу СВО западные аналитики считают одной из главных проблем, с которой сталкивается Украина.

По мнению экспертов, превосходство ВС РФ в небе обеспечивают Су-30, Су-35 и Су-30СМ.

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