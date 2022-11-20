ВКС России уничтожили цех по сборке двигателей «Мотор Сич» в Запорожье

Российским военным удалось уничтожить цех по сборке двигателей для авиатехники на заводе «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом на брифинге Минобороны РФ рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии „Мотор Сич“ уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины», — отметил генерал-лейтенант.

Он также рассказал, что ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС. Удары по станции продолжились и сегодня, в результате пострадали стратегически важные объекты.