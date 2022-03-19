ВКС России нанесли удар по опорным пунктам украинских националистов

Вертолеты Ка-52 Военно-космических сил России нанесли удар по опорным пунктам украинских националистов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

«Экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, им удалось уничтожить бронетехнику.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что главная цель Вооруженных сил РФ — защита мирного населения, которое на протяжении восьми лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. Несмотря на это, многие страны осудили действия РФ и ужесточили санкции против нее.

Накануне во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном Владимир Путин рассказал ему о военных преступлениях украинских силовиков и нацистов.