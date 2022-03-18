Путин рассказал Макрону о военных преступлениях украинских силовиков и националистов

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны продолжили обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. На высказанные Макроном озабоченности Путин вновь ответил, что российские военные при специальной военной операции делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан. В том числе они организуют гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации людей.

Президент России акцентировал внимание на многочисленных военных преступлениях, которые ежедневно совершают украинские силовики и националисты. В частности он сказал о массированных ракетных и артиллерийских обстрелах городов Донбасса.

Лидеры двух стран также обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей. Были изложены принципиальные подходы Москвы к выработке возможных договоренностей. Президенты условились оставаться на связи.