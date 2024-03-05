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Институт развития городов РТ назвал лидеров по благоустройству парков и скверов
В Татарстане на реализацию программы благоустройства общественных пространств и дворовых территорий за 9 лет потратили 21,6 млрд рублей. С 2015 по 2023 год в Татарстане благоустроено или создано 398 парков и скверов. Какие города стали лидерами программы, в прямом эфире «Татарстан онлайн» рассказала директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.
Наибольшее количество общественных пространств обновили и благоустроили в Казани — так, в столице республики появилось 44 парка и сквера. 26 парков и скверов появилось в Нижнекамском районе и в Зеленодольске — 21 объект.
Бугульминский район порадовал жителей 17 парками, Набережные Челны — 16, затем идут Азнакаевский — 14 и Пестречинский районы — 11 объектов. Меньше всего объектов — три парка — появилось в Апастовском районе.
Из 398 территорий 225 объектов были благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Большая часть денежных средств была выделена из бюджета РТ. Отдельно в благоустройство общественных пространств республика вложила 13,7 млрд рублей, из федерального бюджета было направлено 7,98 млрд рублей.
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