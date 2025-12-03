«Вклад каждого ценен»: актанышцы с ограниченными возможностями помогают СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе продолжают активно поддерживать участников СВО. В Международный день инвалидов здесь подчеркивают: люди с ограниченными возможностями являются важной частью общественных инициатив и вносят значимый вклад в общее дело.

Под руководством Файрузы Разетдиновой районная организация инвалидов системно участвует в сборе гуманитарной помощи. Активисты режут лапшу, вяжут шерстяные носки, плетут маскировочные сети, собирают и сушат лекарственные травы, заготавливают овощи, приобретают необходимые вещи и продукты. В этом году они также передали закупленный нефропам для раненых.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Особые слова благодарности прозвучали в адрес Гульчачак Фасиковой (Новое Алимово), Розалии Баяновой (Старое Сафарово), Фидалии Басыровой (Миннярово) и Нурзиды Фарраховой (Старое Байсарово). К плетению сетей присоединяются даже самые старшие – среди волонтеров есть и 86-летние женщины.

Руководитель Старо-Байсарской первичной организации Нурзида Фаррахова представила на выставке изделия, изготовленные людьми с ограниченными возможностями и отправленные в зону СВО.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Наша помощь бойцам осуществляется круглый год. Мы участвуем в разделке лапши, вязании шерстяных носков, плетении маскировочных сетей, сборе лекарственных трав, изготовлении мазей для ран. Такие мероприятия объединяют инвалидов и дают каждому почувствовать, что он по-прежнему нужен людям», – говорит она.

Большая работа ведется и в Актанышбашском поселении. Его первичная организация инвалидов под руководством Алсу Арслановой участвует в благотворительных концертах, сборе помощи, изготавливает окопные свечи в Доме культуры и плетет маскировочные сети в Центре детского творчества.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Алсу Арсланова отметила вклад инвалида 3-й группы Ильнура Мугтазова из деревни Азякуль: он помогает в резке и плетении сетчатых материалов, участвует в концертах и представляет район на республиканских соревнованиях по шахматам и шашкам, где неоднократно занимал призовые места.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.