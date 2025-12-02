Доски для блиндажей и «Булат»: актанышцы собрали нужный груз для бойцов СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актаныше сформировали и отправили очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Колонна направится в Донецкую область. Груз собран благодаря поддержке жителей района, предпринимателей и волонтеров.

Особую часть отправления в этот раз заняли доски – материал, который бойцы запросили для обустройства подземных блиндажей и зон отдыха. Руководитель благотворительного фонда «Мы вместе» Лилия Гикрамина рассказала, что закупка стала возможной благодаря помощи предпринимателя Шамиля Шаимова из села Татарские Суксы.

«Ребятам нужны доски: их используют для укрепления блиндажей, устройства столов, сидений, кроватей для бойцов, выходящих с линии. Мы нашли возможность приобрести их по выгодной цене – благодаря помощи предпринимателя Шамиля Шаимова», – отметила она.

Предприниматель предоставил полкамаза досок со значительной скидкой: вместо 22 тысяч рублей за кубометр материал был отпущен по 16 тысяч. «Экономия в 6 тысяч рублей с каждого кубометра – это большая поддержка для волонтеров», – подчеркнула Лилия Гикрамина.

В состав груза также вошли маскировочные сети и специальные влагостойкие материалы для покрытия блиндажей. Они необходимы в условиях сложной осенней погоды в зоне боевых действий – частые дожди и сырость требуют дополнительной защиты укрытий.

Свое участие внесли и школьники школы № 39 Набережных Челнов. По инициативе волонтера и учителя начальных классов Ландыш Хуснуллиной, уроженки села Старое Айманово, дети собрали и передали бойцам фрукты – яблоки, апельсины, мандарины и лимоны. Такие посылки особенно важны накануне зимних праздников, создают настроение и поддерживают моральный дух военнослужащих.

Сегодня волонтерское движение в Актанышском районе активно развивается: в каждом селе работает по два волонтера, всего – около 20–30 активистов. Они формируют посылки, закупают необходимые вещи, находят поставщиков и оперативно реагируют на запросы бойцов.

Груз в Донецкую область доставит военнослужащий 1232-го полка, участник СВО Алексей Кудряшов.

«Я нахожусь в зоне СВО уже четвертый год, был мобилизован одним из первых. Служу заместителем командира взвода и водителем. Каждые полгода приезжаем за гуманитарной помощью: бойцы очень рассчитывают на поддержку. Сейчас полк продвигается вперед, и особенно нужны стройматериалы – чтобы оборудовать места для отдыха личного состава, выходящего с передовой. Требуются бани, сушилки, зоны отдыха», – рассказал он.

Колонна, в составе которой будет помощь от актанышцев, отправится 4 декабря из Набережных Челнов. Другие машины также полностью загружены вещами и необходимыми запасными частями для техники – их доставляют отдельными партиями.

Волонтеры района дополнительно приобрели для бойцов детектор дронов «Булат». Устройство позволяет обнаруживать крупные беспилотники и стоит 82 тысячи рублей – цену удалось снизить благодаря тому, что активисты регулярно закупают оборудование напрямую у поставщиков.

Через две недели волонтеры готовятся отправить следующую партию – именные посылки для бойцов с письмами, теплыми вещами, продуктами и адресной помощью.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.