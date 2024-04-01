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Общество 1 апреля 2024 12:24

ВККС рекомендовала Азата Гильмутдинова на пост председателя Верховного суда РТ

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Как стало известно «Татар-информу», Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру председателя Зеленодольского горсуда Азата Гильмутдинова на должность председателя Верховного суда Татарстана.

Согласно повестке, на вакантное место были заявлены еще два человека. Среди них зампред суда по уголовным делам Максим Беляев и зампред Шестого кассационного суда Радик Габдуллин.

Напомним, вакансия председателя Верховного суда Республики Татарстан освободилась в мае 2023 года, когда ее покинул Ильгиз Гилазов. Более 12 лет он возглавлял гражданскую коллегию, с 2008 года руководил уголовной коллегией, а с 2011-го по 2023 год возглавлял Верховный суд Татарстана.

#Верховный суд РТ
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