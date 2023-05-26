«Посвятил жизнь восстановлению справедливости»: Ильгиз Гилазов покинул Верховный суд РТ

В почетную отставку проводили сегодня Председателя Верховного суда Татарстана Ильгиза Гилазова

Фото: rais.tatarstan.ru

«Путь от судьи до главы судебной системы»

Церемония проводов Ильгиза Гилазова прошла в здании Верховного суда республики. С раннего утра сюда приехали представители судебной системы из разных уголков республики. Собравшимся напомнили основные вехи трудового пути Гилазова.

Юридическое образование он получил в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Во время учебы студент Гилазов избирался на комсомольскую работу, выезжал в составе студотрядов на стройки Казахстана и Сибири. Затем была работа в Ираке на должности переводчика.

Работу в судебной системе Гилазов начал в 1987 году в статусе судьи Бауманского районного суда Казани. И уже в апреле 1989 года он был избран судьей Верховного суда ТАССР. В течение шести лет Гилазов рассматривал уголовные дела в кассационной инстанции.

Именно на этот период пришелся исторический судебный процесс над насильником и убийцей несовершеннолетней девушки в Набережных Челнах. Гилазов проводил судебные слушания на городском стадионе в присутствии 5 тыс. челнинцев. Обвиняемого приговорили к высшей мере наказания – расстрелу, через год приговор был исполнен.

Другие резонансные судебные процессы с участием Гилазова проходили в начале 1990-х годов. Они были связаны с расследованием дел криминальных группировок, орудовавших в республике в переломные времена распада СССР и образования современной России.

30 мая 1996 года Ильгиза Гилазова назначили заместителем Председателя Верховного суда Татарстана. Более 12 лет он возглавлял коллегию по гражданским делам, а с 2008 года руководил уголовной коллегией Верховного суда республики. Одновременно с деятельностью на основной работе Гилазов передавал свой опыт молодым юристам в качестве профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин Российской академии правосудия. Его научные статьи публиковались в татарстанских и федеральных профильных изданиях. В мае 2011 года Ильгиз Гилазов возглавил Верховный суд Татарстана.

Раис Татарстана наградил Гилазова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» Фото: rais.tatarstan.ru

«Неравнодушным отношением к проблемам людей вы снискали уважение коллег»

«Ильгиз Идрисович, хочу выразить искреннюю признательность за ваш неоценимый вклад в развитие судебной системы республики. То, как вы служили закону, – пример высочайшего профессионализма, добросовестного и ответственного подхода к своему делу. Открытое судебное заседание на стадионе в Набережных Челнах в начале вашей работы в Верховном суде республики в 1989 году стало хрестоматийным», – отметил в своей речи Рустам Минниханов.

По его словам, за долгие годы работы Гилазов стал неоспоримым авторитетом в деле защиты прав и свобод граждан.

«Ваша преданность идеалам правосудия, мастерство в решении сложных дел, способность критически мыслить и принимать взвешенные решения – сегодня все это вдохновляет молодое поколение юристов соблюдать высочайшие стандарты профессии и этические нормы», – обратился к участникам церемонии Раис Татарстана.

Он перечислил важные результаты работы Ильгиза Гилазова на своем посту: рост авторитета судебной власти и повышение доверия граждан к судебной системе.

«Под вашим руководством коллектив Верховного суда РТ продолжал динамично развиваться и зарекомендовал себя как слаженная команда профессионалов. Неравнодушным отношением к проблемам людей вы снискали уважение коллег. Уверен, что ваш опыт и знания получат новое применение», – заключил Минниханов, пожелав Гилазову успехов во всех начинаниях и крепкого здоровья.

Раис Татарстана наградил Гилазова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награду вручили за особый вклад в укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также за многолетний плодотворный труд.

В ответном слове Ильгиз Гилазов поблагодарил коллег и руководство республики за конструктивную многолетнюю работу Фото: rais.tatarstan.ru

«Без поддержки властей сложно было бы реализовать значимые проекты в судебной системе»

В своем ответном слове Председатель Верховного суда РТ поблагодарил коллег и руководство республики за конструктивную многолетнюю работу.

«Я благодарен судьбе за то, что родился, живу и работаю в Татарстане. Благодарен за то, что всю жизнь занимался очень ответственным и интересным делом – не просто правоприменением, но и восстановлением справедливости, разрешением конфликтных ситуаций. Мне представилась возможность руководить судебной системой нашей республики, улучшать работу во всех сферах ее функционирования: в судопроизводстве, кадровой политике, строительстве, в общественной жизни и многом другом», – подчеркнул Гилазов.

По его словам, особенно важной в его работе была поддержка со стороны органов власти.

«Без поддержки политического руководства нашей республики – первого Президента РТ Минтимера Шариповича, Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича и других руководителей – сложно было бы реализовать значимые проекты в судебной системе. Большое вам спасибо», – подчеркнул Гилазов.

Отдельную благодарность он выразил всему судейскому корпусу республики, работникам аппарата судов, Управлению судебного департамента.

Виктор Демидов от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО наградил Гилазова почетной грамотой Фото: rais.tatarstan.ru

«Наше собрание – торжественное, но на душе у всех грусть»

В церемонии участвовал Главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов. От имени полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова он наградил Ильгиза Гилазова почетной грамотой.

«Эта награда – за многолетнюю безупречную деятельность по осуществлению правосудия в Республике Татарстан. Безусловно, вы являетесь ярким примером и эталоном судьи не только для судейского корпуса любимого Татарстана, но и всей великой России», – отметил Демидов, вручая награду.

Затем слово взял начальник Управления судебного департамента Татарстана Зявдат Салихов.

«Наше собрание – торжественное, но на душе у всех грусть. Более десяти лет мы с вами плечом к плечу служим судебной системе нашей родной республики. Очень многое пытались сделать, и многое сделано. Построено 11 зданий судов при содействии руководства республики, все они отвечают современным требованиям. Впервые в истории судебной системы страны нам удалось внедрить электронный документооборот, систему межведомственного электронного взаимодействия и многое другое», – напомнил Салихов.

Он добавил, что значительное внимание под руководством Гилазова было уделено социальной поддержке работников судебной системы, в том числе – обеспечению жильем.

«Ежегодно выделяем по 20 квартир по социальной ипотеке. Это очень большое подспорье для наших работников», – заключил Салихов.

Зявдат Салихов: «Более десяти лет мы с вами, плечом к плечу служим судебной системе нашей родной республики» Фото: rais.tatarstan.ru

«Нахождение компромисса между законом и справедливостью – это величайшее искусство»

Слова благодарности за совместную работу Гилазову выразили и представители правоохранительного корпуса региона – УФСБ России по Татарстану, МВД республики, Следственного управления Следственного комитета России по РТ и других ведомств.

«Ильгиз Идрисович, можно пожелать вам только всего самого хорошего. Вы всегда следовали своему принципу – суд должен находить компромисс между справедливостью и законом. Мы в своей деятельности какие бы сложные ситуации ни разбирали, но конечная инстанция – это суд. И нахождение судьей компромисса между законом и справедливостью – это величайшее искусство», – отметил начальник Управления ФСБ России по Татарстану Игорь Хвостиков.

Отдельные теплые слова прозвучали от работников Аппарата Верховного суда РТ.

«Вы настоящий лидер – компетентный, мудрый, справедливый. Уже 408 месяцев вы часть коллектива Верховного суда, из них 144 месяца как главный судья Татарстана. Есть такая профессия – восстанавливать справедливость, и вы с ней бесспорно справляетесь. Не каждому дано найти в себе смелость в лихие 1990-е провести процесс с аудиторией в 5 тыс. человек. Ваши воспитанники и единомышленники сейчас трудятся в наших стенах, а также в судебной системе от Чукотки до бескрайних уголков нашей Родины», – отметили коллеги Гилазова.

Игорь Хвостиков: «Вы всегда следовали своему принципу – суд должен находить компромисс между справедливостью и законом» Фото: rais.tatarstan.ru

«Он навсегда войдет в плеяду юристов, сделавших очень многое для всей России»

О многогранном характере и широком жизненном кругозоре Ильгиза Гилазова журналистам рассказал директор Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, заместитель Председателя Верховного суда Татарстана в отставке Рамиль Шарифуллин.

«С Ильгизом Идрисовичем мы знакомы с 1992 года. Тогда была большая нагрузка, у него была ответственная работа – рассмотрение уголовных дел по первой инстанции. Как человек и как судья он уникален. Очень многое сделал для судебной системы и наших граждан. Это и профессиональная работа, и материально-техническое обеспечение, и повышение открытости через взаимодействие со СМИ, спортивные проекты и многое другое», – подчеркнул Шарифуллин.

Он вспомнил день назначения Гилазова в качестве Председателя Верховного суда РТ и сообщил, что прошедшие 12 лет пролетели для него как один день.

«Вспоминаю, как мы создавали музей суда. У Ильгиза Идрисовича была своя концепция – не отдельное помещение, а открытая экспозиция внутри здания, через которую каждый день проходят граждане. <…> Это руководитель с большой буквы, мы всего его искренне уважаем и ценим. Он навсегда войдет в плеяду выдающихся юристов, судей, которые очень многое сделали для всей Российской Федерации», – заключил Шарифуллин.