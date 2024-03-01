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Общество 1 марта 2024 11:16

ВККС объявила конкурс на замещение должности председателя Верховного суда России

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Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда России. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте коллегии.

Вячеслав Лебедев, возглавлявший Верховный суд России с 1991 года, скончался 23 февраля в возрасте 80 лет.

Труд Лебедева неоднократно отмечали госнаградами, включая орден «За заслуги перед Отечеством» I, II , III , IV степени, орден Александра Невского, знак отличия «За безупречную службу».

#Верховный суд РТ
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