ВККС объявила конкурс на замещение должности председателя Верховного суда России

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда России. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте коллегии.

Вячеслав Лебедев, возглавлявший Верховный суд России с 1991 года, скончался 23 февраля в возрасте 80 лет.

Труд Лебедева неоднократно отмечали госнаградами, включая орден «За заслуги перед Отечеством» I, II , III , IV степени, орден Александра Невского, знак отличия «За безупречную службу».