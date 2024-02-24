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Происшествия 24 февраля 2024 12:03

Скончался Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев

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Вчера незадолго до полуночи умер Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он ушел на 80 году жизни, сообщает РИА Новости.

С 1989-го по 1991 год Вячеслав Лебедев работал Председателем Верховного суда РСФСР, а затем его назначили Председателем Верховного Суда Российской Федерации.

Труд Лебедева неоднократно отмечали госнаградами, включая орден «За заслуги перед Отечеством» I, II , III , IV степени, орден Александра Невского, знак отличия «За безупречную службу».

В августе 2023 года указом президента РФ Вячеслава Лебедева наградили орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

#Верховный суд РФ
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