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Скончался Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев
Вчера незадолго до полуночи умер Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он ушел на 80 году жизни, сообщает РИА Новости.
С 1989-го по 1991 год Вячеслав Лебедев работал Председателем Верховного суда РСФСР, а затем его назначили Председателем Верховного Суда Российской Федерации.
Труд Лебедева неоднократно отмечали госнаградами, включая орден «За заслуги перед Отечеством» I, II , III , IV степени, орден Александра Невского, знак отличия «За безупречную службу».
В августе 2023 года указом президента РФ Вячеслава Лебедева наградили орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
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