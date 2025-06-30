VK Fest в Казани собрал 20 000 гостей

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

Первый VK Fest в Казани прошел 29 июня. Билеты были распроданы за 2 дня до события.

«Приятно видеть, что Центр семьи "Казан" как место проведения фестиваля стал олицетворением наших ценностей. Я встретила огромное количество семей с детьми и вижу, как кайфуют одинаково и родители, и самые маленькие наши посетители. 20 000 жителей и гостей Татарстана стали частью нашего фестиваля», — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

На музыкальной сцене выступили Баста, ZOLOTO, Элвин Грей, Юлия Савичева, группы «Комната культуры», Три дня дождя и ХЛЕБ. Жители Казани приготовили для артистов подарки: скульптуру Басты из чак-чака, эчпочмак с портретами участников группы ХЛЕБ и местный напиток для ZOLOTO. Юлии Савичевой подарили розовую тюбетейку ручной работы. Ведущими сцены стали звёзды «Натальной карты» Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлёв.

На второй сцене выступили популярные татарские артисты: Нурминский, GAUGA, «Хижина Музыканта», Марат Яруллин, ОММАЖ, Ilgiz & Malsi Music, Al Su, Elina.

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

На стенде VK Видео с инфлюенсерами прошли автограф-сессии: гости сфотографировались и пообщались с Валей Карнавал, Арсением Поповым, Антоном Шастуном, Дмитрием Журавлёвым, Аней Pokrov, Utopia Show, Женей Лизогубом, Миланой Некрасовой и Гурамом Амаряном.

В VK Лектории телеведущие Роза Сябитова и Дмитрий Журавлёв обсудили семейные традиции Татарстана.

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, защитник хоккейного клуба «Ак Барс» Артемий Князев, капитан футбольного клуба «Рубин» Олег Иванов и олимпийский чемпион, представитель волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов приняли участие в дискуссии о развитии спорта в республике.

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

О переплетении традиций и инноваций в Казани поговорили директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артём Силкин, бренд-шеф Fine Group Артём Лаптев и основатель барной сети ReLab Артур Галайчук.

Для самых маленьких гостей работала площадка с аниматорами, игровыми приставками и другими активностями. Для гостей прошли творческие и научные мастер-классы. Поклонники технологических новинок могли сыграть в ИИ-шутер Университета Иннополис, познакомиться с экспертами Сколтеха и пообщаться с роботами ИT-парка им. Башира Рамеева. Также гости могли поучаствовать в играх Вау Квиз и в квесте от VK Сообществ, оставить анкету на доске VK Знакомств и приобрести мерч от VK Store. Отдохнуть и сделать памятные фото можно было в лаунж-зоне радиостанции «Европа Плюс».

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

В спортивной зоне участвовали все ключевые клубы Татарстана. На площадке БК УНИКС прошли мастер-классы по слэм-данку и техникам баскетбольной игры. Футболисты «Рубина» общались и фотографировались с гостями фестиваля. Автографы давали волейболисты клуба «Зенит-Казань», нападающий Михаил Михайлов и центральный блокирующий Артём Вольвич.

В 2025 году VK Fest состоится в пяти городах страны. Казань стала третьим местом проведения фестиваля после Челябинска и Сириуса. Из столицы Татарстана VK Fest отправился в Санкт-Петербург и Москву. Билеты доступны на vkfest.ru