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Культура 27 июня 2025 14:51

Все билеты на VK Fest в Казани проданы

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Все билеты на VK Fest в Казани распроданы за два дня до старта.

Самый масштабный open-air России впервые пройдет в Казани 29 июня. Фестиваль начнется в 14:00 у Центра семьи «Казан». На главной музыкальной сцене выступят Юлия Савичева, Элвин Грей, ХЛЕБ, ZOLOTO, «Комната культуры», Три дня дождя и Баста.

В этом году VK Fest впервые открывает сцену с татарскими артистами. На ней свои треки исполнят Нурминский, GAUGA, «Хижина Музыканта», Марат Яруллин, ОММАЖ, Ilgiz & Malsi Music, Al Su и Elina.

Помимо концертов, фестиваль предложит насыщенную дневную программу: встречи с инфлюенсерами, творческие мастер-классы, паблик-токи, спортивные и развлекательные активности для всей семьи. На фуд-корте гости смогут попробовать блюда татарской кухни. Подробности – в гиде по VK Fest в Казани.

На следующей неделе, 5 и 6 июля, VK Fest пройдет в Санкт-Петербурге. Событие состоится в парке 300-летия Петербурга. Завершится фестиваль в Москве 19 и 20 июля.

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