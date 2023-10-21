«Вижу несправедливость – терзаюсь, горю»: в Казани простились с поэтом Разилем Валеевым

«Из жизни ушел выдающийся сын Татарстана»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«О его творчестве и политической деятельности знали и в бывших союзных республиках»

О кончине Разиля Валеева стало известно накануне. Вчера, 20 октября, свои соболезнования его супруге Алие Мидхатовне выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Не только ваша семья, родные и близкие, но и вся наша республика понесла тяжелую, невосполнимую утрату. Из жизни ушел выдающийся сын Татарстана, яркий, самобытный поэт, опытный парламентарий, энергичный государственный и общественный деятель, внесший уникальный вклад в сохранение родного языка, в укрепление научно-образовательного потенциала республики, в приумножение сокровищницы национального искусства и культуры», — отметил он.

Народный поэт Татарстана скончался на 77-м году жизни. Его похоронили на кладбище «Курган» в Казани. А траурная церемония прошла в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала.

Желающих проститься с Валеевым было много – все места в зале театра оказались заняты. Остальным предлагали расположиться на втором этаже. Приходить на панихиду начали задолго до ее официального открытия, многие несли цветы и венки.

Желающих проститься с Валеевым было много – все места в зале театра оказались заняты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В зале можно было заметить депутатов разных созывов, членов Правительства РТ, глав районов, представителей научной и творческой интеллигенции. Перед началом церемонии Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и вице-премьер Василь Шайхразиев подошли к вдове и дочери поэта, чтобы выразить соболезнования и сказать слова поддержки.

Вел церемонию депутат Госсовета, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин. Открывая траурное мероприятие, он заметил, что Разиля Валеева знали не только в Татарстане, но и по всей России. «О его творчестве и политической деятельности знали и в бывших союзных республиках. Куда бы я ни приезжал, о нем спрашивали, справлялись о его здоровье. Председатель Союза писателей России Николай Иванов, например, расспрашивал о нем с большой теплотой, было видно, что он знает его. Оказалось, они вместе учились в Москве», – заявил он.

Выразив соболезнования родным и близким, Зайдуллин передал слово Председателю Государственного Совета Фариду Мухаметшину.

Вел церемонию депутат Госсовета, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Его книги, стихи помогли мне глубже освоить мой родной татарский язык»

Разиль Валеев всегда активно отстаивал национальные интересы, был верен своему народу и Родине – так охарактеризовал поэта и писателя глава парламента республики.

«С присущей ему мудростью и глубоким пониманием реалий жизни подходил к решению важных вопросов поступательного развития Татарстана, что не могло не вызывать заслуженного уважения со стороны коллег, писателей, парламентариев и широкой общественности. Таким он останется в наших сердцах – деятельным, последовательным, верным своему народу и Родине, яркой звездой в плеяде выдающихся писателей, сформировавших литературный и политический образ современной республики», – сказал Мухаметшин.

Он напомнил, что Валеев родился 4 января 1947 года в селе Ташлык Нижнекамского района ТАССР. «Будучи самым старшим из восьми детей, он с ранних лет впитал азы трудолюбия и ответственности», – отметил Председатель Госсовета.

По его словам, трудовую деятельность после окончания московского Литературного института поэт начал литературным сотрудником, ответственным секретарем журнала «Ялкын». С 1986 года на протяжении 14 лет работал директором Национальной библиотеки Татарстана. «Он всей душой болел за ее судьбу. Во многом благодаря его усилиям главная библиотека республики получила в начале 1990-х годов статус национальной, был создан отдел рукописей и редких книг», – подчеркнул Мухаметшин.

«Таким он останется в наших сердцах – деятельным, последовательным, верным своему народу и Родине», – сказал Фарид Мухаметшин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он добавил, что с 2000 по 2019 год Валеев возглавлял комиссии и комитет гуманитарного направления в Государственном Совете. При его непосредственном участии были разработаны и приняты законы о государственных языках в республике, об использовании татарского языка как государственного, об образовании, науке и научной деятельности и другие документы.

«В течение пятого созыва под его руководством разработаны и приняты парламентом два новых базовых республиканских закона, которые являются примером опережающего законодательства, – о театрах и театральном деле, о нематериальном культурном наследии. Его книги, стихи помогли мне глубже освоить мой родной татарский язык. Прощаясь с этим выдающимся человеком, хочу за все его поблагодарить», – заявил Председатель Госсовета.

«Каждый из нас в течение многих лет видел его очень активным, созидательным человеком»

Заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев заверил, что власти Татарстана будут искать варианты увековечения памяти Разиля Валеева.

«Очень тяжело говорить о Разиле Валееве в прошедшем времени. Каждый из нас в течение многих лет видел его очень активным, созидательным человеком, как он неуклонно идет на пути служения своему народу. Он проявлял данные ему богом и родителями качества, добавив свои навыки и мастерство, обретенные в жизни, везде успевал и везде проявлял себя», – сказал вице-премьер.

«Он всегда утверждал, что в Татарстане все народы должны иметь возможность сохранять и развивать свою культуру», – сказал Василь Шайхразиев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шайхразиев процитировал слова Валеева, которые были его девизом в жизни: «Вижу несправедливость – терзаюсь, горю. Вижу красоту – преклоняюсь перед ней. Я или изменю сегодня этот мир, или же сам изменюсь».

Он вспомнил, что поэт всегда говорил о важности быть благодарным своим предкам за их опыт, мудрость, наследие. Кроме того, по словам вице-премьера, Валеев был убежден, что необходимо служить своей нации. «И он служил. А уж когда пришел депутатом в Госсовет Татарстана, разрабатывая законы, всегда утверждал, что в нашей республике все народы должны иметь возможность сохранять свою культуру, развивать ее, много раз выходил с такими инициативами, умел это объяснить», – добавил он.

Шайхразиев подчеркнул, что руководство Татарстана благодарно Валееву как поэту, депутату и человеку, который «болел и ратовал за свою нацию». «Сколько он написал произведений, стихов, донес их до нашего народа через свои книги, смог показать себя по-настоящему великим поэтом, писателем, завоевал любовь соплеменников! Везде его ждали, ждали его стихи, его слова доходили до сердца каждого», – заявил вице-премьер.

Он отметил, что Валеев занимался изданием серии книг «Шәхесләребез» о выдающихся личностях. Для этого он собрал редколлегию, искал финансовые средства. «Это будет передано потомкам. Я думаю, что когда-нибудь в этой серии появится очень хорошая книга и о самом Разиле Валееве. Наш народ еще даст свою оценку его наследию», – резюмировал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это человек большого калибра»

Дела, начатые Разилем Валеевым, не должны останавливаться, они должны еще больше развиваться, убежден президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

«У нас много личностей, но мало ученых. Разиль Исмагилович по-своему был ученым. Он внес значимый вклад в развитие нашей татарской гуманитарной науки. Мы очень благодарны ему. Чего бы ни коснулась его рука – все делалось успешно. Прежде всего, это сохранение татарского языка и литературного наследия», – сказал он.

Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин добавил, что важно сохранить традиции, заложенные Разилем Валеевым, труд и наследие, которое он оставил. «Он служил народу, России, своему родному языку», – отметил мэр Нижнекамска.

Депутат Госсовета Марат Галеев рассказал, что Разиль Валеев был очень открытым и неравнодушным человеком, которого всегда волновала судьба народа. «Он проявил себя как общественный деятель. Очень взвешенный человек, был чужд всякого радикализма, но в то же время, его взгляды были устойчивыми. Он был сторонником того, чтобы татарский народ имел определенные элементы государственности в республике, то есть выступал за реальный федерализм», – поделился парламентарий с корреспондентом «Татар-информа».

По словам Галеева, они часто встречались и активно обсуждали разные вопросы. «В этом созыве он не был депутатом, но активности не потерял. Это человек большого калибра. Когда человек уходит, его работа становится видна еще больше», – подчеркнул он.

«Он служил народу, России, своему родному языку», – отметил Рамиль Муллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Его уход – это удар для всего татарского мира»

Депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов рассказал корреспонденту «Татар-информа», что был знаком с Разилем Валеевым еще с 1990-х годов.

«Мы дружили, общались. Он всегда был оптимистом. Всегда вносил разумные предложения. Мне не верится, что так случилось. Он был не только великим поэтом, но и великим общественным деятелем. Таких людей, как он, можно пересчитать по пальцам. Это очень большая потеря для татарского народа. Его уход – это удар для всего татарского мира. Обидно и жалко. Он мог бы еще творить», – сказал парламентарий.

С Разилем Валеевым также дружила и работала композитор Резеда Ахиярова. По ее словам, «вся их жизнь прошла рядом». «Он написал много красивых текстов песен. Был необыкновенно отзывчивым. Когда мы работали над песнями, созванивались даже поздно ночью. И он совершенно спокойно откликался, мы “шлифовали” и получался нужный вариант», – отметила композитор.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам Ахияровой, есть поэты, которые не хотят переделывать свои стихи к песням, а Разиль Валеев «был очень мобильным, понимал, что это нужно для общего успеха». «Например, если Венере Ганеевой неудобно было петь, он переделывал без всяких обид. С ним было легко работать. В прошлом году мы написали несколько песен, это была его инициатива», – заметила она.