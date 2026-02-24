«Вижу большие перспективы»: студент из Нижнекамска отправится служить в войска БПЛА

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Студент политехнического колледжа из Нижнекамска решил заключить контракт на военную службу в войсках беспилотных систем. По его словам, решение было взвешенным, он заранее ознакомился с условиями и оценил возможности, которые дает такая служба.

«Я решил пойти на службу по контракту. Ознакомился с условиями. Вижу большие перспективы и большой карьерный рост», – рассказал молодой человек.

В Татарстане продолжается набор на контрактную службу, в том числе в новый род войск – войска беспилотных систем. Контракт заключается на один год и не продлевается. По его окончании военнослужащий может уволиться из Вооруженных сил.

Подготовка проходит в учебных центрах регионов, соседних с Татарстаном, и длится от полутора до трех месяцев. Обучение интенсивное, с серьезной практической частью. После завершения подготовки военнослужащие получают статус ветерана боевых действий со всеми предусмотренными льготами и выплатами. Перевод в другие войска не предусмотрен.

Военный комиссар Нижнекамска и района, подполковник Газинур Ситдиков, отметил, что для контрактников предусмотрено повышенное денежное содержание по воинской должности.

«Это повышенное денежное содержание военнослужащего по воинской должности, подготовка в учебных центрах, очень серьезная подготовка, и в этих войсках контракт не будет пролонгироваться. Это говорит о том, что через год они могут уволиться из вооруженных сил по окончании контракта», – пояснил он.

Военнослужащие будут управлять беспилотными системами, работающими в воздухе, на земле и на воде. По словам военного комиссара, хорошие шансы на успешное прохождение отбора есть у молодых людей, в том числе у тех, кто не проходил срочную службу.

«Они выросли на этих игрушках, у них реакция другая, у них мышление другое. Они легко поддаются обучению и, конечно, здесь могут служить и те молодые люди, которые не проходили военную службу по призыву», – добавил Газинур Ситдиков.

Сам студент считает, что полученные знания и навыки могут пригодиться ему и после завершения контракта, когда он вернется к учебе и гражданской жизни.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

