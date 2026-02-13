«Быть патриотом – большая честь»: ветеран СВО выступил на финале «Зарницы» в Нижнекамске

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске прошел финал военно-спортивной игры «Зарница» среди воспитанников детских садов.

Почетным гостем соревнований стал ветеран специальной военной операции Артур Барабанов, который обратился к участникам с напутственными словами: «Это очень важно и необходимо. Дети как губка, они все впитывают. Быть патриотом своей страны – большая честь».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Финальные соревнования объединили 60 малышей из 10 дошкольных учреждений – восьми из Нижнекамска и двух из соседних городов, Набережных Челнов и Елабуги. Торжественное открытие началось с исполнения гимна. Для дошкольников подготовили показательные выступления и напутствия от гостей.

По традиции зональный этап «Зарницы» прошел на базе детского сада №89, где оборудовали 10 испытательных точек. Участники проходили полосу препятствий, отвечали на вопросы викторины и демонстрировали навыки оказания первой помощи. Перед стартом детям провели подробный инструктаж.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Как отметил председатель совета ветеранов района Григорий Китанов, игра помогает воспитывать патриотизм и физическую подготовку с ранних лет: «Мы растим с детского сада настоящих защитников Отечества».

Все команды достойно справились с заданиями. Победителем финала стала команда детского сада №58. Остальные участники также получили дипломы. Завершилось мероприятие угощением – для детей и гостей приготовили солдатскую кашу.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой