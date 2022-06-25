Визовый центр Греции остановил прием документов на визы для россиян

Визовый центр Греции объявил о приостановке приема документов на получение виз в России. Ситуация произошла из-за технических причин, рассказали на сайте центра.

«По техническим причинам Генеральное Консульство Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске прекращает рассматривать заявления на визу на неопределенный срок», — отмечается в сообщении.

Все граждане, ранее записавшиеся на прием, могут перенести визит на более поздний срок с 27 июня, когда добавятся новые места в системе электронной записи.

«Все визовые центры буду открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, которые были поданы в период до 24.06 включительно», — отметили в центре.

Ранее российский МИД отметил, что Грецию больше нельзя считать безопасным местом для отдыха россиян. В стране отмечаются случаи дискриминации и открытой агрессии против граждан РФ, заявил директор Четвертого Европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Юрий Пилипсон.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили действия РФ и начали ужесточать санкции против нее.