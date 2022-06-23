МИД: Греция перестала быть безопасным местом отдыха для россиян

В МИД России продолжают поступать сообщения о дискриминации граждан России в Греции и фактах агрессии в их отношении. Таким образом, страну больше нельзя назвать безопасным местом для отдыха, рассказал ТАСС директор Четвертого Европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Юрий Пилипсон.

«В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине — а российские информисточники давно заблокированы — продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам», – рассказал он

Дипломат отметил, что в Греции фиксировались даже случаи нападения на детей, после которых пострадавшим требовалась госпитализация. Кроме того, греческие банки, вольно трактуя введенные Евросоюзом санкции, часто блокируют счета россиян.

Пилипсон обратил внимание и на то, что в посольство РФ в Афинах и генконсульство в Салониках ежедневно поступают жалобы от россиян на нарушение их прав и интересов.

«Вся информация доводится до российских правоохранительных структур. Следственный комитет Российской Федерации возбудил несколько дел. Рекомендуем гражданам в случае инцидентов подавать заявления в греческие компетентные органы для привлечения виновных к ответственности», — предупредил спикер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал данный всплеск русофобии приговором для западной цивилизации.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили действия РФ и начали ужесточать санкции против нее.