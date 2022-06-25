Визовые центры Греции в России продолжат работать в обычном режиме

Визовые центры Греции в городах России продолжат работать в обычном режиме, техническая приостановка приема документов на визы отменяется. Об этом сообщается на сайте АТОР.

«В субботу туроператоры получили рассылку от греческого визового центра GVCW. В ней сообщается, что с 27 июня визовые центры Греции продолжат свою работу в обычном режиме», — сказано в сообщении.

Как пояснили ТАСС в диппредставительстве, все возникшие технические проблемы были устранены, генконсульства как оказывали, так и продолжат оказывать визовые услуги российским гражданам.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам Генеральное консульство Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске прекращает рассматривать заявления на визу на неопределенный срок.