На KazanForum азербайджанская SOCAR и «Татнефть» подписали новую дорожную карту

SOCAR Tower, штаб-квартира компании SOCAR в Баку

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Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и ПАО «Татнефть» подписали новую дорожную карту о сотрудничестве на KazanForum-2024. Об этом рассказал в социальной сети Х (прежде Twitter) президент SOCAR Ровшан Наджаф.

«<...> провели плодотворную встречу с генеральным директором „Татнефти“ Наилем Магановым. В рамках встречи была подписана новая дорожная карта сотрудничества, состоялся обмен мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес», — сообщил он.

При этом Наджаф не стал приводить каких-либо деталей, касающихся заключенного соглашения.

В начале ноября прошлого года SOCAR и «Татнефть» уже подписывали дорожную карту о сотрудничестве. Она предполагала сотрудничество в сфере нефтедобычи и нефтепереработки, реализации нефтехимической продукции, обмена опытом, развития человеческого капитала и других областях.

Позднее, в марте текущего года, азербайджанское и татарстанская компании заключили еще одно соглашение — о сотрудничестве в сфере нефтехимии.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая стартовала основная программа. Всего состоятся 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.