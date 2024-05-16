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На KazanForum азербайджанская SOCAR и «Татнефть» подписали новую дорожную карту
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и ПАО «Татнефть» подписали новую дорожную карту о сотрудничестве на KazanForum-2024. Об этом рассказал в социальной сети Х (прежде Twitter) президент SOCAR Ровшан Наджаф.
«<...> провели плодотворную встречу с генеральным директором „Татнефти“ Наилем Магановым. В рамках встречи была подписана новая дорожная карта сотрудничества, состоялся обмен мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес», — сообщил он.
При этом Наджаф не стал приводить каких-либо деталей, касающихся заключенного соглашения.
В начале ноября прошлого года SOCAR и «Татнефть» уже подписывали дорожную карту о сотрудничестве. Она предполагала сотрудничество в сфере нефтедобычи и нефтепереработки, реализации нефтехимической продукции, обмена опытом, развития человеческого капитала и других областях.
Позднее, в марте текущего года, азербайджанское и татарстанская компании заключили еще одно соглашение — о сотрудничестве в сфере нефтехимии.
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