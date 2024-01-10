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Визит на Чукотку Путин начал с посещения тепличного комплекса в Анадыре
Президент России Владимир Путин начал свой визит на Чукотку с посещения круглогодичного тепличного комплекса семьи Макатровых в Анадыре. Об этом передает ТАСС.
Объект стал резидентом территории опережающего развития «Чукотка» в 2017 году. Предприниматели по льготной ставке получили инвесткредит для расширения производства. Здесь выращивают огурцы, зелень, цветы для городских насаждений. Владельцы семейного бизнеса хотят в этом году достроить круглогодичную теплицу, которая позволит производить до 38 тонн продукции в год. В 2023-м урожай составил 43 тонн овощей, в этом году ожидается 79 тонн.
Напомним, сегодня Владимир Путин впервые посетил Чукотский автономный округ. От аэропорта до столицы региона глава государства передвигался на снегоболотоходе. В планах Президента – встреча с жителями и губернатором Владиславом Кузнецовым.
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