Визит на Чукотку Путин начал с посещения тепличного комплекса в Анадыре

Президент России Владимир Путин начал свой визит на Чукотку с посещения круглогодичного тепличного комплекса семьи Макатровых в Анадыре. Об этом передает ТАСС.

Объект стал резидентом территории опережающего развития «Чукотка» в 2017 году. Предприниматели по льготной ставке получили инвесткредит для расширения производства. Здесь выращивают огурцы, зелень, цветы для городских насаждений. Владельцы семейного бизнеса хотят в этом году достроить круглогодичную теплицу, которая позволит производить до 38 тонн продукции в год. В 2023-м урожай составил 43 тонн овощей, в этом году ожидается 79 тонн.

Напомним, сегодня Владимир Путин впервые посетил Чукотский автономный округ. От аэропорта до столицы региона глава государства передвигался на снегоболотоходе. В планах Президента – встреча с жителями и губернатором Владиславом Кузнецовым.

Видео t.me/news_kremlin