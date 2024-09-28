Витюгова: Нельзя полностью снимать с автошкол ответственность за аварии учеников

Нельзя обвинять только автошколу в том, что ее недавний выпускник попал в аварию, но и полностью снимать с нее ответственность было бы неправильно. Об этом заявила исполнительный директор Федерации автошкол РТ Елена Витюгова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«В момент, когда водитель принимает решение совершить тот или иной маневр, он оценивает свои возможности, в то время автошкола ничего не может сделать. Но от нее зависит, сколько знаний и умений она вложила в человека и предупредила его об опасности. Важно и психологически подготовить водителя», — пояснила свою позицию специалист.

Она также заверила, что с автошколами, выпускники часто попадают в ДТП, проводится работа. При этом, по ее словам, самое важное для автошкол — «знать, по каким причинам происходят нарушения, чтобы обратить внимание на эти проблемы в своем образовательном процессе».

«ГИБДД предоставляют такую информацию. Если случаи очень тяжелые, то автошколу могут пригласить на Комиссию по безопасности дорожного движения и спросить, какие меры они предпринимают, чтобы такого не повторилось», — уточнила Витюгова.

Кроме того, глава Федерации автошкол объяснила, что для внутренней статистики составляются списки тех, кто принимал экзамены по теории и практике, и фиксируется, с какого раза был сдан экзамен. Если в аварии часто попадают люди, вождение у которых принимал определенный экзаменатор, с ним проводят беседы, добавила она.