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Директор Федерации автошкол РТ: Подготовка водителей оставляет желать лучшего
Уровень подготовки водителей в Татарстане оставляет желать лучшего. Об этом заявила исполнительный директор Федерации автошкол РТ Елена Витюгова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
Среди причин сложившейся ситуации глава Федерации автошкол назвала недостаточное количество как высококвалифицированных преподавателей, так и мастеров производственного обучения.
«Дело и в зарплате. Стоимость обучения в автошколах ниже, чем себестоимость. Приходиться сокращать количество часов вождения и теории», — констатировала Витюгова.
По ее словам, влияют на не слишком хороший уровень подготовки водителей и программы обучения. «<...> Министерство просвещения РФ не совсем слышит профессиональное сообщество. Некоторым людям требуется более 56 стандартных часов вождения», — пояснила специалист.
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