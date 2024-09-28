Директор Федерации автошкол РТ: Подготовка водителей оставляет желать лучшего

Уровень подготовки водителей в Татарстане оставляет желать лучшего. Об этом заявила исполнительный директор Федерации автошкол РТ Елена Витюгова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

Среди причин сложившейся ситуации глава Федерации автошкол назвала недостаточное количество как высококвалифицированных преподавателей, так и мастеров производственного обучения.

«Дело и в зарплате. Стоимость обучения в автошколах ниже, чем себестоимость. Приходиться сокращать количество часов вождения и теории», — констатировала Витюгова.

По ее словам, влияют на не слишком хороший уровень подготовки водителей и программы обучения. «<...> Министерство просвещения РФ не совсем слышит профессиональное сообщество. Некоторым людям требуется более 56 стандартных часов вождения», — пояснила специалист.