Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Виторган приедет в Менделеевск на «Пастернаковские чтения»
Народный артист России Эммануил Виторган станет почетным гостем «Пастернаковских чтений» в Менделеевске. Актер театра и кино выступит в день открытия фестиваля с программой произведений Бориса Пастернака, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.
Аккомпанировать народному артисту будет Казанский камерный оркестр La Primavera. Программа пройдет в куполе «Атмосфера», который построили в городе для проведения литературно-театрального фестиваля.
Эммануил Виторган также примет участие в открытой дискуссии «Культурная идентичность малых городов. Пастернак и Менделеевск. Культура как рычаг привлечения к малым городам».
Народный артист России снялся более чем в 200 фильмах, в Москве начинал служить в театре имени Станиславского, 30 лет проработал в театре им. Маяковского. Сегодня он – главный режиссер собственного «Культурного центра Эм. Виторгана на Остоженке».
Международный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет в Менделеевске с 15 по 17 сентября под эгидой ЮНЕСКО. Напомним, Борис Пастернак работал на химическом заводе Ушковых. Считается, что именно в Менделеевске он нашел многие образы для создания в будущем романа «Доктор Живаго», а сама Бондюга, как тогда назывался Менделеевск, стала местом, где Пастернак избрал для себя путь литературы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»