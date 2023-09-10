Виторган приедет в Менделеевск на «Пастернаковские чтения»

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Народный артист России Эммануил Виторган станет почетным гостем «Пастернаковских чтений» в Менделеевске. Актер театра и кино выступит в день открытия фестиваля с программой произведений Бориса Пастернака, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Аккомпанировать народному артисту будет Казанский камерный оркестр La Primavera. Программа пройдет в куполе «Атмосфера», который построили в городе для проведения литературно-театрального фестиваля.

Эммануил Виторган также примет участие в открытой дискуссии «Культурная идентичность малых городов. Пастернак и Менделеевск. Культура как рычаг привлечения к малым городам».

Народный артист России снялся более чем в 200 фильмах, в Москве начинал служить в театре имени Станиславского, 30 лет проработал в театре им. Маяковского. Сегодня он – главный режиссер собственного «Культурного центра Эм. Виторгана на Остоженке».

Международный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет в Менделеевске с 15 по 17 сентября под эгидой ЮНЕСКО. Напомним, Борис Пастернак работал на химическом заводе Ушковых. Считается, что именно в Менделеевске он нашел многие образы для создания в будущем романа «Доктор Живаго», а сама Бондюга, как тогда назывался Менделеевск, стала местом, где Пастернак избрал для себя путь литературы.