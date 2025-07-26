Депутат Милонов положительно высказался о проекте свадебных грантов в Татарстане

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в разговоре с «Татар-информом» выразил поддержку уникальному проекту «Гранты молодоженам Татарстана».

«Национальная свадьба, в которой молодые выбирают родные костюмы и музыку – это замечательно. Такие торжества укрепляют традиции и культуру», – сообщил Милонов

Депутат также предложил приглашать на свадьбы местные коллективы – татарские, чувашские и других народов. Это, по его мнению, поможет молодежи глубже прочувствовать свои корни.

Уникальный проект «Гранты молодоженам Татарстана» был запущен по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и реализуется Министерством по делам молодежи РТ. Он предоставляет 80 грантов по 100 000 рублей каждым молодым парам для организации креативной свадьбы, отражающей культурные традиции или авторскую идею пары.

Конкурс поддерживает государственную политику по сохранению традиционных ценностей. Его цель – укрепить институт семьи и помочь молодым людям организовать яркое содержательное торжество, которое запомнится на всю жизнь. Он соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Подробнее читайте в материале: «Торжество с национальной фишкой: молодожены в Татарстане получат до 100 тыс. на свадьбу»