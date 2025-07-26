Торжество с национальной фишкой: молодожены в Татарстане получат до 100 тыс. на свадьбу

В Татарстане стартовал уникальный для всей страны проект — «Гранты молодоженам Татарстана». Пары, планирующие свадьбу в республике, могут получить по 100 тысяч рублей на организацию необычного праздника. Главное условие — свадьба должна отражать культурные традиции или креативную идею самой пары.





80 татарстанских пар получат гранты за организацию креативной свадьбы

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Впервые в России: гранты на свадьбу

Проект был запущен по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова и реализуется Министерством по делам молодежи. Организаторы подчеркивают: это не просто материальная помощь, а поддержка тех, кто хочет провести нестандартную, запоминающуюся свадьбу.

Первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина объяснила:

«Это первый подобный проект не только в России, но и в мире. Гранты выдаются на авторские свадьбы – стиль выбирает сама пара. Это может быть праздник с элементами народных традиций или оригинальными творческими решениями».

Софья Галиева-Мустафина: «Гранты выдаются на авторские свадьбы – стиль выбирает сама пара» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По ее словам, уже подано более 150 заявок, но выберут только 80. Жюри будет оценивать оригинальность концепции, проработанность деталей – от костюмов и декора до сценария. Особое внимание уделят видеопрезентации пары и их истории знакомства.

Проект поддерживает государственную политику по сохранению традиционных ценностей. Его цель – укрепить институт семьи и помочь молодым людям организовать яркое, содержательное торжество, которое запомнится на всю жизнь. Он соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

«Мы в последние годы наблюдаем, что количество пар, сочетающих в своих нарядах национальные элементы, подчеркивающие традиции и обряды, увеличивается. Сейчас многие пары стремятся сделать свадьбу не просто красивой, но и глубокой по смыслу, включая элементы своих культур», – отметила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

Эльвира Ахметова: «Сейчас многие пары стремятся сделать свадьбу не просто красивой, но и глубокой по смыслу, включая элементы своих культур» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кто может получить грант?

Основные условия участия:

Возраст обоих супругов – не старше 35 лет

Брак должен быть зарегистрирован в ЗАГСе Татарстана

Пара должна проживать в республике не менее 3 лет до подачи заявки

Оба должны быть гражданами РФ, без судимостей и долгов

Мужчины должны состоять на воинском учете

По словам координаторов проекта, грант можно потратить на элементы, подчеркивающие культуру: национальные костюмы, декор, ведущего, говорящего на родном языке пары, творческие номера, торт в виде чак-чака или каравая.

«Нам важно поддержать пары, которые хотят сделать что-то особенное. Такие свадьбы – основа сильной, многоликой семьи народов России», – добавила Галиева-Мустафина.

Грант можно потратить на элементы, подчеркивающие культуру: национальные костюмы, декор, ведущего, говорящего на родном языке пары, творческие номера Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как подать заявку?

Процесс подачи заявки займет около 15 минут:

Подайте заявление на регистрацию брака в ЗАГС (обязательное условие)

Зайдите в приложение «Госуслуги РТ 2.0» и найдите раздел «Гранты на свадьбу»

Прикрепите паспорта и подтверждение из ЗАГСа

Опишите свою концепцию – в чем ее уникальность

Приложите смету: на что именно пойдут деньги

Снимите видеопрезентацию до 3 минут – покажите идею и расскажите свою историю

Заявки принимаются до 8 августа. Победителей объявят к середине месяца.

Почему именно 80 пар?

«В этом году – 80 лет Победы. Мы хотим, чтобы каждая пара связала свой праздник с этой важной датой», – объяснила Галиева-Мустафина.

Победители подпишут договор с организатором – АНО «Татарстан – территория возможностей». Их свадьбы снимет профессиональная команда проекта, чтобы сохранить яркие моменты в истории республики.

После свадьбы пары должны в течение 10 дней предоставить документы, подтверждающие расходы Фото: © «Татар-информ»

«Национальная свадьба – это замечательно»

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал проект:

«Национальная свадьба, в которой молодые выбирают родные костюмы и музыку, – это замечательно. Такие торжества укрепляют традиции и культуру».

Он также предложил приглашать на свадьбы местные коллективы – татарские, чувашские и других народов. Это, по его мнению, поможет молодежи глубже прочувствовать свои корни.

После свадьбы пары должны в течение 10 дней предоставить документы, подтверждающие расходы. Деньги перечислят в течение 5 рабочих дней после этого.

Свадьба Динара Шайхутдинова и Айгуль Хайруллиной станет настоящим погружением в татарскую культуру Фото: из личного архива героев публикации

«Наша свадьба – мост между поколениями»

Среди первых участников конкурса – 26-летний Динар Шайхутдинов и 22-летняя Айгуль Хайруллина. Их свадьба станет настоящим погружением в татарскую культуру.

«Мы вместе почти 2,5 года. Уважение, забота, любовь – вот на чем строятся наши отношения. Мы подали заявку, потому что любим свои традиции и язык. Хотим показать: быть вместе, говорить на родном языке, чтить корни – это по-настоящему круто», – говорят молодожены.

Тематика их свадьбы – мусульманско-татарская. Концепция – «никах-туй». Торжество пройдет в мечети Ахмадзаки в Казани, всё на татарском языке. Гости услышат народные песни, примут участие в традиционных играх.

«Мы вместе почти 2,5 года. Уважение, забота, любовь – вот на чем строятся наши отношения» Фото: из личного архива героев публикации

«Под сводами этой мечети наш союз получит не только официальный статус, но и духовное благословение. Мы хотим, чтобы гости поняли: традиции – это не прошлое, а часть нашей жизни», – пояснила Айгуль.

Невеста также анонсировала свадебный банкет, на котором развернется настоящий праздник татарской кухни. Планируется провести ритуал «дастархан мехет»: гости-мужчины преподнесут молодым чак-чак на резном подносе, кош-теле (хворост), рассыпчатый баурсак в плетеной корзине и праздничный пар-каз (пару копченых гусей).

Кульминацией станет видеоклип на песню «Бер Гомер арасы» («На расстоянии целой жизни») – с кадрами из жизни пары и фотографиями их бабушек и дедушек. Это дань уважения поколениям, сохранившим традиции.

Свадьбу завершит обряд «Яшел яфрак» (Зеленый лист) – гости оставят пожелания на листочках фикуса, символа семейного счастья. Эти листья молодые сохранят в специальной книге.

«Пусть зеленый лист напоминает нам о корнях, из которых выросло наше семейное древо», – говорят Динар и Айгуль.

Организаторы отметили, что среди заявок много трогательных историй и оригинальных идей.

«Мы мечтаем создать настоящую «Книгу свадеб» 2025 года – с историями, которые прочитают наши потомки. Такого в республике еще не было, и это очень вдохновляет», – заключили координаторы.