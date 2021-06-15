Вирусолог Чепурнов спрогнозировал срок окончания новой волны коронавируса

Сейчас в России растет число заболевших коронавирусом Covid-19. Вирусолог Александр Чепурнов предположил, когда новая волна заболеваемости пойдет на спад, сообщает радио Sputnik.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, опираясь на опыт прошлого года, отметил, что в этом году произошло смещение новой волны заболеваемости с весны на начало июня.

«Ожидалось, что рост начнется где-то в конце апреля. Возможно, у нас просто произошел сдвиг: весенний подъем догнал нас фактически летом. Причем смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, всё более-менее нормализовалось», — констатировал Чепурнов.

Снижение числа инфицированных может произойти уже в текущем месяце. Согласно имеющимся данным, при стабильно теплой погоде вирус плохо культивируется.

Вирусолог также уверен, что меры по стимуляции людей к добровольной вакцинации и ревакцинации могли бы быть полезны в борьбе с ростом заболеваемости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин начал стимулировать горожан участвовать в прививочной кампании. О необходимости вакцинации от Covid-19 для победы над эпидемией неоднократно говорил Президент РФ Владимир Путин.