Вирусолог: Больные Covid-19 начинают умирать через три недели после заражения

Смерть от коронавирусной инфекции может наступить спустя три недели после заражения. Такими данными с ura.ru поделился вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели», — объяснил специалист.

Он уточнил, что новый штамм Covid-19 «омикрон» не показал повышенной смертности либо дополнительных осложнений во время болезни.

«У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда, — заявил Альтштейн. — Пока из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки».

Ранее медики выявили симптом омикрон-штамма коронавируса, который дает знать о себе по ночам.