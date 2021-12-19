Врач назвал симптом «омикрона», проявляющийся по ночам

Обнаружен симптом омикрон-штамма коронавируса, который проявляется по ночам. Так, о заражении может говорить обильное потоотделение, полагает терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан.

Специалист напомнил, что стандартными симптомами коронавируса являются кашель, высокая температура, а также потеря вкуса и обоняния. Также при омикрон-штамме у пациентов отмечаются насморк, головные боли, усталость и ломота.

Амир Хан отметил, что об обильной потливости при «омикроне» впервые заявили медики из ЮАР.

«Это такой вид пота, когда вам приходится вставать среди ночи, чтобы сменить белье», — отметил специалист.