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Ру Тат
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Здоровье
19 декабря 2021  13:34

Врач назвал симптом «омикрона», проявляющийся по ночам

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Обнаружен симптом омикрон-штамма коронавируса, который проявляется по ночам. Так, о заражении может говорить обильное потоотделение, полагает терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан.

Специалист напомнил, что стандартными симптомами коронавируса являются кашель, высокая температура, а также потеря вкуса и обоняния. Также при омикрон-штамме у пациентов отмечаются насморк, головные боли, усталость и ломота.

Амир Хан отметил, что об обильной потливости при «омикроне» впервые заявили медики из ЮАР.
«Это такой вид пота, когда вам приходится вставать среди ночи, чтобы сменить белье», — отметил специалист.

#коронавирус #симптомы
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