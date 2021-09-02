Вирусолог Аграновский объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Израиле

Рост заболеваемости Covid-19 в Израиле, где большинство населения привито от коронавируса, вызвано распространением дельта-штамма SARS-CoV-2. Об этом заявил вирусолог Алексей Аграновский, сообщает Lenta.ru.

Исследователь напомнил, что дельта-вариант коронавируса отличается повышенной заразностью и вызывает более тяжелое течение болезни. «Кроме того, „дельта“ частично преодолевает вакцинную защиту у привитых взрослых. Отсюда рост заболеваемости», — добавил он.

При этом доктор биологических наук подчеркнул, что нельзя говорить о бесполезности вакцины, так как привитые пациенты легче переносят Covid-19 и реже умирают от него.

«Скачок заболеваемости оценивают по числу положительных тестов, но вакцины защищают не от положительного ПЦР, а от тяжелых последствий», — напомнил он.

В свою очередь аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что на рост заболеваемости в Израиле повлияло в том числе и снижение эффективности существующих вакцин.

Вместе с тем специалист заметил, что в этой ближневосточной стране вакцинировано от коронавируса менее двух третей населения. Именно среди непривитых и распространяется патоген. К тому же смертность выросла незначительно, потому что прививки позволили «защитить самые уязвимые контингенты», добавил он.

Ранее власти Израиля решили вернуть ряд ограничений из-за ситуации с распространением Covid-19. Накануне в стране было зарегистрировано более 16 тыс. заболевших.