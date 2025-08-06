«Вирус сибирской язвы может жить сто лет»: о болезнях, передающихся от животных человеку

Бруцеллез активизировался, но случаев бешенства и свиного гриппа среди людей не зафиксировано – такова обстановка в Татарстане по заболеваниям, которые передаются от животного человеку. Какие болезни животных опасны для людей, как долго вирусы сохраняются во внешней среде и что в республике делается для того, чтобы не допустить вспышек инфекций?





Бруцеллез активизировался, но случаев бешенства и свиного гриппа среди людей в Татарстане не зафиксировано

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«Заболевания протекают тяжело, дают большой процент инвалидности»

О том, как обезопасить себя от бешенства и других болезней, которые передаются от животного человеку, как именно происходит заражение и что делают в Татарстане, чтобы не допустить эпидемии, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Есть группа инфекций, которые редко встречаются среди людей, но часто встречаются среди животных и являются общими для человека и животных. Для человека эти инфекции нетипичны и не совсем характерны, в связи с чем заболевания протекают очень тяжело, дают большой процент инвалидности, и часть этих инфекций заканчиваются для человека 100% летальным исходом. Это, например, бешенство – от него лечения нет», – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ, старший преподаватель кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Любовь Авдонина.

Передаются от животных человеку такие заболевания, как сибирская язва, бруцеллез, бешенство, грипп птиц и свиной грипп, токсокароз и трихинеллез. От человека к человеку они не передаются, за исключением сальмонеллеза.

Заразиться можно при контакте с больным переносчиком – от домашнего, сельскохозяйственного или дикого животного. Вирус может передаться от любого теплокровного животного.

Любовь Авдонина отметила, что не всегда можно заметить и понять, что животное больно, – из-за этого вовремя выявить зараженное животное проблематично Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Споры сибирской язвы могут сохраняться в почве до ста лет»

«Как правило, заражение происходит во время ухода за животными, убоя, разделки туш, через предметы ухода за животными и те предметы, которые могут быть загрязнены выделениями животных, а также через одежду работников, контактирующих с животными. Возбудители могут проникать через микротравмы, слизистые оболочки. Еще один метод заражения – воздушно-пылевой», – отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

Особенность таких болезней – хорошая устойчивость во внешней среде. Все возбудители этих заболеваний хорошо сохраняются на окружающих нас предметах.

«Пример хорошей выживаемости возбудителя заболевания во внешней среде – это споры сибирской язвы, которые могут сохраняться в почве до ста лет. А вот возбудители бруцеллеза в почве могут сохраняться до 100 дней, в сыром молоке и мясе до 12 дней. Сальмонеллез сохраняется даже при термической обработке. Поэтому необходимо обжаривать мясо при определенной температуре и определенное время. Обязательно обжаривать и отваривать яйца», – поделилась Любовь Авдонина.

Чтобы избежать рисков заражения, ни в коем случае нельзя покупать продукты в несанкционированных местах, особенно на стихийных рынках – у продавцов, у которых нет сопроводительных документов, которые подтверждают качество продукции, подчеркнула она.

Особенность таких болезней – хорошая устойчивость во внешней среде Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С конца 2023 года зарегистрировано 34 случая бруцеллеза среди людей»

Не всегда можно заметить и понять, что животное больно, – из-за этого вовремя выявить зараженное животное проблематично, отметила старший преподаватель кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Любовь Авдонина.

«ГЛПС – это заболевание, которое тоже передается от животных, а именно от грызунов. Они не болеют, но выделяют вирус во внешнюю среду и тем самым заражают человека. То же самое может быть и с птицами – сальмонеллез тоже не всегда определяется какими-либо симптомами. Поэтому необходимо проводить все необходимые меры профилактики», – рассказала Любовь Авдонина.

С 2023 года в некоторых районах Татарстана активизировался бруцеллез, до этого момента с 1996 года случаев заражения зафиксировано не было.

«Сложилось неблагополучие в ряде районов. С конца 2023 года до сегодняшнего дня зарегистрировано 34 случая бруцеллеза среди людей. Все эти случаи заражения произошли при уходе за животными именно в сфере профессиональной деятельности людей. Двенадцати пострадавшим поставлен диагноз «профессиональное заболевание». Мы обязательно обращаем внимание всех руководителей предприятий животноводческих комплексов, ферм, убойных цехов на то, что обязанностью работодателей является создание условий для соблюдения личной гигиены сотрудников», – отметила она.

Все случаи заражения произошли на объектах, где были зафиксированы нарушения, добавила Любовь Авдонина.

Габдулхак Мотыгуллин: «Большие проблемы в республике создают перекупщики скота. У них одна цель – подешевле купить и подороже продать» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В республике все случаи заболевания были зафиксированы у несанкционированно ввезенных животных»

«Ситуация по бруцеллезу очень напряженная в Российской Федерации. В Татарстане выявлено 12 случаев заражения животных. Заболевание можно выявить только при лабораторных исследованиях. При появлении в стаде больного животного за короткое время происходит инфицирование других животных», – рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии КМ РТ Габдулхак Мотыгуллин.

Ветеринарная служба два раза в год, весной и осенью, исследует животных в профилактических целях.

«Бруцеллез – это хронически протекающая инфекционная болезнь, которая восприимчива для диких и домашних животных. Чаще заболевает крупный рогатый скот, свиньи, овцы. Реже – лошади и верблюды. Инкубационный период у животных составляет от двух до четырех недель», – поделился он.

Чаще всего заражение происходит через инфицированных животных. В республике все случаи заболевания были зафиксированы у несанкционированно ввезенных животных, подчеркнул заместитель начальника Главного управления ветеринарии КМ РТ.

«Большие проблемы в республике создают перекупщики скота. У них одна цель – подешевле купить и подороже продать. Они едут за дешевым скотом в регионы, где цена ниже, где есть проблемы с заболеваемостью бруцеллезом, где не могут выписать документы на животных. Люди, не задумываясь, покупают у них скот», – рассказал Габдулхак Мотыгуллин.

В республике все случаи заболевания были зафиксированы у несанкционированно ввезенных животных Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На сегодняшний день многие предприятия от биологической угрозы не защищены»

Все животноводческие предприятия обязаны работать в строго закрытом режиме.

«По крупному рогатому скоту есть приказ Минсельхоза РФ, где все эти требования прописаны. Необходимо иметь огражденную территорию, организовать работы по дезинфекционной обработке автотранспорта, организовать работу санпропускника для работников и посетителей. К сожалению, на сегодняшний день многие предприятия республики работают в открытом режиме и от биологической угрозы не защищены. По решению республиканского штаба все сельскохозяйственные предприятия и хозяйства республики должны обеспечить биологическую защиту до ноября текущего года. Этот вопрос у нашего министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова под особым контролем», – поделился Габдулхак Мотыгуллин.

Существуют определенные требования ввоза скота, согласно которым животное, завезенное из другого региона, должно пройти карантин. Во время него животное проверяют не только на бруцеллез, но и на африканскую чуму свиней, различные грибки, сибирскую язву, чуму мелких жвачных животных, чуму верблюдов и ящур.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Зараженных бруцеллезом животных вынуждены отправлять на специализированный мясокомбинат»

«Зараженных бруцеллезом животных вынуждены отправлять на специализированный мясокомбинат, где работники вакцинированы. Мясокомбинат должен иметь условия для переработки данного мяса на колбасные изделия. Свободная реализация такого мяса запрещается», – рассказал он.

Еще одно заболевание, которое вызывает беспокойство, – это бешенство. В борьбе с распространением этого заболевания в Татарстане проводится комплексная работа во взаимодействии с различными ведомствами.

«Ежегодно проводится профилактика бешенства, которая включает систематическую вакцинацию домашних и сельхоз животных. В рамках межведомственного взаимодействия с комитетом по биоресурсам проводятся мероприятия по контролю численности лисиц, которые являются основным природным резервуаром бешенства», – отметил заместитель начальника Главного управления ветеринарии КМ РТ.

Установлен лимит, согласно которому охотники должны за год отстреливать порядка 10 тысяч лис. За 2024 год была отстрелена 5261 лисица, а за 2023-й – 6624 особи.

«Работа эта усилена, работа ведется. Думаю, у нас получится купировать распространение бешенства. Хочу напомнить слова Раиса республики по недопущению распространения инфекционных заболеваний. Он сказал, что здесь нужны только превентивные меры», – отметил Габдулхак Мотыгуллин.

Дмитрий Лопушов: «Специфическая профилактика заболеваний, которые передаются от животных человеку, – это вакцинация» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Бешенство, к сожалению, так и не научились лечить»

«Заболевания эти протекают тяжело. Лечение проводится в инфекционных стационарах, где медицинская помощь заболевшим оказывается в полном объеме. Что касается бешенства, то эту инфекцию мы практически за 200-летнюю историю, к сожалению, не научились лечить. 100% случаев заканчиваются летальным исходом. В отношении заболеваний, которыми страдает и животное, и человек, важны профилактические мероприятия», – поделился главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Дмитрий Лопушов.

Лечение бруцеллеза протекает тяжело, часто переходит в хроническую форму, люди получают инвалидность. Редко, когда полностью удается вылечить пациента, добавил он.

Однако в Татарстане с 2023 года, когда вновь стали выявлять случаи заболевания бруцеллезом, ни один человек не погиб, подчеркнул Дмитрий Лопушов.

«Специфическая профилактика заболеваний, которые передаются от животных человеку, – это вакцинация. Ежегодно из бюджета республики выделяются средства для закупки вакцин против сибирской язвы, бруцеллеза и бешенства для работников сельского хозяйства. Все работники этой сферы должны быть вакцинированы. Из неспецифической профилактики – профосмотры, которые обязаны проходить работники животноводческих предприятий. Они позволяют выявить первые признаки заболевания», – добавил он.

Случаев бешенства людей за последнее время зарегистрировано не было. Однако с начала года в Татарстане было зафиксировано 11 случаев бешенства среди животных. Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что 24 июля в селе Дубъязы Высокогорского района Татарстана установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов. Случай заболевания бешенством выявлен был на окраине села, неподалеку от улицы Молодежная. Карантинный режим будет снят после истечения 60 дней с момента убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного или уничтожения тела последнего заболевшего животного. Этот случай стал третьим с начала июля. Ранее в Новошешминском районе РТ карантин был установлен 9 июля, а в Буинском – 15 июля.

В Татарстане также были зарегистрированы случаи заболевания свиным гриппом, однако не было ни одного заболевания среди людей. Этого удалось добиться путем вакцинации населения, добавил Дмитрий Лопушов.