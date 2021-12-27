Вирус SARS-CoV-2 может сохраняться в организме человека более семи месяцев

Вирус SARS-CoV-2 может проникать в большинство органов тела человека, включая сердце и мозг, и сохраняться там более семи месяцев. К такому выводу пришли исследователи из американских Национальных институтов здравоохранения (NIH), статья которых находится на рассмотрении в журнале Nature. Пока она выложена на сайте Research Square.

Ученые изучили биоматериалы 44 человек, скончавшихся от Covid-19. В результате они «обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов».

Оказалось, что патоген «широко распространяется» в организме, даже если пациент переносит заболевание легко или вообще бессимптомно. Впрочем, за пределами легких специалисты не выявили серьезных воспалений, вызванных вирусом.

Основываясь на полученных данных, медики сделали вывод, что SARS-CoV-2 следует рассматривать как вирус, способный поражать организм в целом. Он может проходить у некоторых людей, но в других случаях «способен сохраняться неделями или месяцами и вызывать длинный ковид — многогранное системное расстройство».

Ранее Президент РФ Владимир Путин на традиционной пресс-конференции выразил надежду на то, что система постковидной диспансеризации в России будет расширяться.